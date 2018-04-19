誰為美背上油？王麗雅這樣答..... 笑翻全場

名模王麗雅出席寶璣名表發表會，分享她以椰子油取代防曬油，減少對海洋的污染。（Breguet提供）

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寶璣 Reve de Plume Haute Joaillerie那不勒斯皇后系列羽毛之夢女表。（Breguet提供）
寶璣Marine Equation Marchante 5887航海系列時間等式萬年曆陀飛輪。（Breguet提供）

「黑美人」王麗雅出席寶璣表新品發表會，力挺寶璣表關心海洋污染問題的「Race For Water」計畫，並分享她從事海上運動時，都會以天然冷壓初榨椰子油取代防曬油，以免污染海洋。笑問是誰幫她的美背上油時？王麗雅得意地說：「我有練瑜伽！」，隨後雙手交疊在背後，意指塗油防曬都是DIY，模樣十分得意。

王麗雅熱愛海上運動，一身健康的古銅色健康膚色，更能襯托寶璣那不勒斯王后系列月相女表的律動美感。王麗雅說，寶璣去年起展開為期4年的「Race For Water」海洋研究計畫，關心海洋污染問題，讓她有很深的感觸，她呼籲大家去海邊玩儘量不要塗防曬油，且記得把垃圾帶回家，好好珍惜這片美麗的海洋。

寶璣表今年在BASEL表展發表一款結合陀飛輪、萬年曆和時間等式三大複雜功能的Marin Equation Marchant 5887腕表，台灣是全球巡展的首站，可見品牌對台灣市場的重視。

(中時 )

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