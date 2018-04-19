超過15種！ 《侏羅紀世界：殞落國度》還有隱藏版恐龍

2018年04月19日 19:32 中時 潘鈺楨

克里斯普拉特回歸演出。（環球影業提供）

克里斯普拉特回歸演出。（環球影業提供）

2015年《侏羅紀世界》全台締造8億2700萬台幣票房，蟬聯台、美3周票房冠軍，並登上台灣影史票房第2名的寶座；2018年環球電影公司推出續集《侏羅紀世界：殞落國度》，18日晚上發布了最終版預告，預告當中可以看到這一集所出現的恐龍種類相當多，超過15種恐龍包括暴龍、迅猛龍小藍和藍寶(小藍小時候)、冥河龍(小冥)、重爪龍、食肉牛龍、厚鼻龍、滄龍、甲龍、無齒翼龍、三角龍和寶寶、劍龍、似雞龍、迷惑龍、美頜龍，還有一隻前所未見、利用小藍的DNA量身打造的原創隱藏版恐龍！

導演是曾經執導《浩劫奇蹟》胡恩安東尼奧巴亞納，主要演員有《侏羅紀世界》克里斯普拉特、布萊絲達拉斯霍華和黃榮亮，傑夫高布倫（《侏羅紀公園》系列）重新回歸以及新加入詹姆斯克倫威爾、泰德李凡、陶比瓊斯、瑞夫史波和賈斯提斯史密斯。

電影敘述自從侏羅紀世界主題公園和豪華度假村被逃出牢籠的恐龍徹底摧毀之後，3年已經過去了，努布拉島也早就被人類遺棄，放任存活下來的各種恐龍在叢林中自生自滅。當島上的休眠火山又開始蠢蠢欲動，歐文和克萊兒便展開一項救援行動，率隊前往努布拉島，拯救島上的恐龍免於受到火山爆發的消滅。歐文一心一意只想找到小藍，他從小養大的一隻迅猛龍，也是他訓練的那群迅猛龍小隊的隊長，牠目前仍在荒野叢林中獨自求生。

克萊兒則是因為出於她對恐龍這個物種的尊敬參與這項行動。當他們一群人來到這座危機四伏的小島，竟然發掘了一項天大的陰謀，很可能讓全地球陷入自從史前時期以來最可怕的危險處境。電影6月6日在台上映。

(中時 )