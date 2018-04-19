陳菊當總統府秘書長 林濁水嘆：蔡英文大大失算

蘇貞昌希望由準總統府祕書長陳菊出任競選總部主委。（譚宇哲攝）

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中時電子報
／綜合報導

民進黨下週徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，民進黨選舉對策委員會召集人陳明文指蘇貞昌希望黨能協調由準總統府祕書長陳菊出任競選總部主委。對此，民進黨前立委林濁水在臉書表示，陳菊輔選是好棋，但是叫她當總統府秘書長，現在已經看到是大大的失算了。

（20：22更新）前民進黨立委林濁水在「Yahoo論壇」撰文表示，過去無論是行政院長或總統府秘書長任命，從來沒有總統帶著開記者會的，如今兩個都打破了。

林濁水說，會有這樣的慣例，是由於憲政原則。憲法規定，行政院長是國家最高行政機關，且，行政院長上任，負責的對象是「國會」。所以總統將行政院長帶著向大眾布達，不成體統。至於總統府秘書長，在憲政上根本毫無地位，什麼國家大小政策都管不了，同樣不成體統。

蔡英文總統如此非典型，究其原因，林濁水認為有二。一是藉此宣示，閣揆雖然換人，但新閣揆仍要照著林全的政策方向做，不應脫軌；並且告訴大家別再拘泥於行政院是國家最高行經關。二是表示她要賦予總統府秘書長不拘泥於體制羈絆的權力，拉升民望和年底選情。

蔡英文總統的兩個布達儀式，看似非典型且細膩，不過，林濁水斷言，兩個都失算了。其一，在拉抬民望上，民眾希望的是新閣揆擺脫舊軌道，另有作為；然而蔡英文所強調的與民眾期待背道而馳，即便新閣揆事後有好評，也不會流轉到總統上。

林濁水進一步提及，其二，重用陳菊無非是為了年底選戰，但其實安排她擔任總統府秘書長是一個「致命的失算」。在布達記者會上，記者關切輔選的部分，蔡英文先說「會謹守分際」，後又立刻說「選舉不是現階段秘書長重要的工作」。難道到了選舉的階段，選舉會成為重要工作，分際的問題才要再講？

此外，林濁水說，新北市長的選戰中，民進黨人士紛紛建議由陳菊當總幹事。但，陳菊當了總統府秘書長後，還適合當新北市競選總幹事嗎？陳菊當了許久的檯面領袖，若低調輔選根本沒什麼意義；但若站在檯面上發號施令，總統府成了競選總部，惹人非議。總統自就職以來，不斷有各種脫離憲政原則的想法和做法，不願受其限制，實在太不可思議了！

(中時電子報)

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