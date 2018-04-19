土耳其名導挑戰第2座金棕櫚 《野梨樹》入選坎城競賽片

電影風格優雅詩意。（海鵬提供）

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土耳其導演努瑞貝其錫蘭已拿過金棕櫚獎。（海鵬提供）

第71屆坎城影展今再公布新片單，土耳其電影《野梨樹》(The Wild Pear Tree）入選競賽片。該片是曾以《冬日甦醒》摘下金棕櫚獎的土耳其導演努瑞貝其錫蘭（Nuri Bilge Ceylan）的新作，有機會挑戰他生涯第二座金棕櫚獎。

《野梨樹》獲得歐盟7國投資拍攝，全片遠赴土耳其西部、鄰近希臘的恰納卡萊地區（Canakkale）取景拍攝。之前坎城影展公布的首批競賽片時，《野梨樹》不在名列還一度引發臆測。

由攝影師轉執導筒的錫蘭，曾5度入圍坎城、每每均有嶄獲，堪稱坎城常勝軍。

他2002年首度叩關坎城的電影《遠方》(Distant).，曾讓兩位男主角同時榮登坎城影帝；2008年的《3隻猴子》（Three Monkeys）則讓自己勇奪坎城影展最佳導演獎；2011年2014年的《安那托利亞故事》（Once Upon a Time in Anatolia）及《冬日甦醒》(Winter Sleep)，則先後奪下坎城影展評審團大獎，以及最高榮譽金棕櫚獎。

錫蘭電影風格優雅詩意，人性刻劃入木三分。這部睽違4年的新作《野梨樹》，劇情描述一名才華橫溢的作家，為了新書出版返鄉籌錢，不料在家鄉等著他的，竟是父親遺留下來的大筆債務。他只得暫時放下人生規劃，卻在努力償還債務之時，發現更多父親不為人知的秘密。電影旨在探討父子間難以割捨的連結，「無論你喜不喜歡，我們都會在自己身上看到父親的影子，也許在個性上，也許在習慣上，都能感受這種微妙的聯結與宿命感」。電影年底在台上映。

(中時 )

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