非洲頻傳邦交動搖 蔡英文：與史國未受一時興起想法影響

2018年04月19日 19:45 中時 曾薏蘋

蔡英文總統台北時間下午參加史瓦濟蘭雙50慶典，總統致詞時一開頭就用當地語言跟大家道午安，「大家午安！Sanibonani！」總統致詞時表示，這段緣分至今已超過50年，彼此一同見證強權的興起和殞落，相互扶持走過世間的試煉與苦難。經歷這一切，彼此友誼和夥伴關係從未動搖，「兩國的邦誼也並未受到一時興起或不切實際的想法所影響」。「我們總是做出對兩國人民正確、永續且最好的決定」。

總統特別用台灣話「換帖」，形容兩國關係。總統說，「在我們的話語裡，有個很適合形容台灣與史瓦濟蘭的關係，就是『換帖的』。意思就是我們之間有著一輩子承諾，要做彼此的兄弟姊妹，永遠互相支持。」

總統致詞時更強調，在此重要場合，她要感謝恩史瓦帝三世國王陛下對促進雙邊關係所作的一切友好情誼。在國王陛下領導之下，史瓦濟蘭是台灣在國際舞台上最好的朋友，最有力的支持者。「當許多國際組織選擇排除台灣人民之際，我們知道台灣可以依靠史瓦濟蘭堅定的支持。這個支持對我們意義重大。謝謝！」

總統表示，史瓦濟蘭王國1968年獨立之際，台史兩國友誼開始建立。國王陛下的父親──已故國王索布札二世宣布要向東方尋找如史瓦濟蘭一般，被強國包圍的夥伴。他觀察到有一國家，其人民和他的子民一樣認真、勤奮。他發現這個國家願意成為史瓦濟蘭最忠誠、堅實的夥伴。他說的國家就是中華民國、台灣，是和史瓦濟蘭永不分離的朋友。

(中時 )