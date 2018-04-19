賴雅妍坐輪椅和李國毅同框喊幸福

2018年04月19日 19:59 中時 洪秀瑛

李國毅和賴雅妍對戲。（歐銻銻娛樂提供）

李國毅和賴雅妍對戲。（歐銻銻娛樂提供）

賴雅妍。（歐銻銻娛樂提供）

賴雅妍演漸凍人。（歐銻銻娛樂提供）

李國毅、賴雅妍於歐銻銻娛樂自製劇《1006的房客》中再度合作，距離上一次合作已是8年前，當年青澀的兩人，如今變得成熟，但相處依然輕鬆自在，兩人在現場不時以當年合作的《星光下的童話》角色名字互稱對方，當李國毅叫賴雅妍「彤彤」時，賴雅妍便以「方子浩」回應李國毅，時隔8年，默契依舊，賴雅妍笑說兩人是「同舟共濟、敬業樂群」。

賴雅妍這次在《1006的房客》中飾演漸凍人，除了臉部有細微表情，身體其他部位都必須保持僵硬姿勢，是一大挑戰，躺在病床上時，賴雅妍笑說：「還是我直接入戲先睡一下。」李國毅也說：「真的是蠻難的，這個角色真的需要像雅妍這樣演技的人才有辦法詮釋。」

賴雅妍說最大挑戰是駕駛電動輪椅，因為不熟悉電動輪椅操作方式，導致行駛路線很「迷樣」，讓她十分慌張，甚至還失速急駛，讓李國毅在後面狂追，現場笑聲不斷。對於時隔8年在《1006的房客》再度合作，李國毅表示看到賴雅妍在現場，嘴角都會不自覺地上揚，對於久違的同框，也感嘆時間真的過得很快，李國毅也說：「看到彼此都發展得很好，就覺得有種幸福的感覺。」

《1006的房客》獨家幕後花絮《你繳房租了嗎》每週五晚間10點於愛奇藝台灣站獨家上架，而《1006的房客》每週三、四晚間10點30分於台視，每週六晚間8點於東森綜合台，每週三晚間10點愛奇藝台灣站全網獨播。

(中時 )