愛「鸚」成痴 他養鳥解寂寞

高雄市民吳京諭愛「鸚」成痴，養鸚鵡當玩伴，陪伴他排解寂寞。（吳京諭提供）

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高雄市民吳京諭愛「鸚」成痴，小六暑假因父母不在家，吵著養鸚鵡成為他兒時玩伴，排解內心寂寞；全盛時期家裡養了20多隻鸚鵡，頓時成「鸚鵡窩」，鸚鵡十分逗趣，會模仿叫聲、隨音樂擺動，但也是大麻煩，摧毀他最愛的園藝，令他哭笑不得。

吳京諭回憶，當年養鸚鵡契機，是因小六暑假那年，父母外出不在家，他便央求養寵物作伴，頭1隻玄鳳鸚鵡養了1年半，原本鸚鵡認得回家路，疑似路上有人放鞭炮被嚇跑，自此不再回來，成為他的傷心往事。

不久，他又陸續養了其他鸚鵡，「因為鸚鵡可多多互動，叫他過來就會過來很聽話」，還會自己認路回家，後來鸚鵡交配後，自行孵蛋、築巢「開枝散葉」，讓家裡多了不少新成員，最多一口氣養了20多隻。

他說，鸚鵡主要養在家中車庫，不會上鎖鍊及關籠子，因此有不慎被老鼠吃、被貓抓，或外出被人拐走、被人為嚇飛，如今只剩3隻小鸚鵡，他格外「惜命命」。

他的鸚鵡沒有特別取名，統稱為可愛的「小笨鳥」，這些鸚鵡為他考教師甄試消除不少壓力。鸚鵡甚至會學麻雀叫聲、學車叫，也會隨著音樂左右搖擺，模樣相當逗趣。

除了愛鳥成痴外，他也熱愛園藝，家中種植不少豬籠草等植物，但鸚鵡總愛搗蛋，破壞力十足，將花草咬得面目全非，面對「一邊是摯愛鸚鵡，一邊是新歡園藝」，真叫他左右為難啊！

(中時 )

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