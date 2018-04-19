改善10平方公里空氣 西安出現全球首個太陽能除霾塔

2018年04月19日 20:16 旺報 李鋅銅

西安有一座高60公尺、直徑10公尺的高塔，雖然全稱是「大型太陽能城市空氣清潔系統（HSALSCS）」，但它還有一個更通俗的名字──除霾塔。這是世界上第一個利用太陽能及過濾技術進行空氣淨化的建築結構，造價1200多萬元（人民幣，下同），可以讓塔周圍10平方公里範圍內空氣獲得有效改善，至於是否會大範圍推廣，目前仍需更多論證。

中國科學院地球環境研究所研究員曹軍驥，本月17日在西安除霾塔專案階段進展通報會中表示，目前除霾塔實驗治霾主要措施的過濾效率達到80%以上，在夏季平均日淨化空氣量1600萬立方公尺，冬季800萬立方公尺，重汙染天可以達到500萬立方公尺，10平方公里範圍內PM2.5下降效率基本達到15%目標值。

這套系統是利用空氣熱升冷降的特點，在系統內加裝過濾PM2.5和光催化材料，通過導流塔輸出清潔空氣，實現自動淨化除塵功能。簡單的說，就是在高塔作用下對太陽能進行清潔利用，利用溫差和壓差推動空氣自由流動，在此過程中對空氣進行過濾。

除霾塔由兩大關鍵部分構成。底部是2700平方公尺的矩形集熱棚，聚集空氣並通過鍍膜玻璃對空氣進行加熱，促使熱氣流上升，集熱棚內設置過濾網牆，被汙染的空氣在通過過濾網牆時，可以濾除掉空氣中的各種汙染物和雜質，由導流塔排出乾淨清潔的空氣。

頂部的鍍膜玻璃則由普通單層鋼化玻璃的表面兩側噴塗化學光催化試劑加工而成，催化劑可以有效降低空氣中的成霾因素：一氧化氮及其他揮發性有機物的活性，從而提高除霾效果。單層雙鍍膜玻璃夜間在LED光源下可以持續工作。此外，塔底還有鼓風機通過葉片的運轉加速推動空氣的流動，提升淨化空氣效率。如果在集熱棚邊緣加裝太陽能板，還可將太陽能轉化為電能，對系統進行充電。

由於經過過濾淨化的空氣會對周圍尚未改善的空氣形成稀釋，因此就可以達到降低空氣中PM2.5含量的目的，塔周圍10平方公里的範圍均可由此受益。目前在全世界還沒有將太陽能清潔利用、先進過濾方式、光催化3種空氣淨化手段結合起來，做成一個真正的空氣淨化裝置。目前這個除霾塔也是全世界的第一個。

(旺報 )