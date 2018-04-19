X 就是他摸我大腿！女大生怒PO公館「襲腿狼」長相

2018年04月19日 20:04 中時電子報 莊楚雯

覬覦年輕女子的美色，趁亂摸一把的變態行為，是不少女生的噩夢。一名女大學生就在《Dcard》發文舉發性騷擾色狼，她表示自己是為通勤族，常搭捷運、轉公車，但去年9月在公館附近的公車站等車時，遭後方的色狼掀裙子、摸大腿，頓時間噁心感一湧而上，邊發抖邊哭著逃離現場。

事隔半年，女大生又在同一個公車站牌遇見這位摸大腿色狼，看起來平常就是在這裡捕獲各種妹子大腿，她拿起手機拍下照片，並仔細描述此人樣貌「年約50、60，垂垂的小眼睛，灰白髮色，身高170初頭，微胖中年男子、穿西裝外套、 白色帽子(第一次是白色外套)」，總是在下班時尖峰時段出沒，常用犯案手法是默默坐在椅子上，當有女生站在附近就偷摸」，呼籲女孩子在公館時多注意這號人物，「可以的話就把他蕊死 謝謝」。

PO文一出，不少受害女性跑出來指認，「就是他！當下有馬上去駐警隊報警耶！！」、還有人分享曾經的遭遇，「之前也在公館遇到跟蹤狂變態，換了幾次地方才甩掉」、「也遇過這種有點年紀的，要上公車他走在我後面，居然直接把我的屁股當扶手！！也不是抓，就是很像在扶著要上公車那樣⋯」、「幹之前逛夜市也有遇過，明明沒有很擠我後面的男生整個人貼到我身上，超噁」。

(中時電子報)