熱水洗手比冷水更能殺菌？最新研究打臉

熱水洗手比冷水更能殺菌？是真的嗎 (圖／康健雜誌)

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中時電子報
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多洗手有助預防許多疾病，在美國一項500名成年人的調查中，七成的人認為熱水洗手殺菌效果更好。發表在《食物保藏期刊（Journal of Food Protection）》的最新研究卻推翻一般人的想像，證明用熱、溫或冷水洗手並沒有差別。這項結果可能改寫美國食品藥物管理局（FDA）四年一度發布的準則：建議食品業者和餐廳提供100℉（約38℃）洗手水，除了顛覆「常識」，還可省下一大筆能源。

實驗找來21名志願者，半年當中在他們手上多次塗抹無害的細菌，接著用冷、溫、熱3種溫度的水和0.5、1、2毫升體積的皂乳洗手。分析發現，手上菌量沒有明顯差異；而且不只水溫，皂乳用量也沒有影響。不過研究者指出，仍需更多試驗才能弄清楚多少量和什麼類型的肥皂能最有效清除病菌。

不只水溫，皂乳用量也沒有影響。 (圖／康健雜誌)

該研究主要作者、羅格斯大學食品科學教授沙夫納（Donald Schaffner）說，水溫問題已經辯論了好幾年，一直沒有足夠證據來支持改變政策，或指明水溫對手部衛生的差異。他希望2018年FDA召開審議會時能正式修改守則。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)

文章來源：原文連結

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