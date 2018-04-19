李運慶吻孟耿如 未婚夫這樣說

2018年04月19日 20:41 中時 洪秀瑛

演員群。（盧禕祺攝）

孟耿如（右）和路斯明。（盧禕祺攝）

李運慶（右）談拍戲趣事。（盧禕祺攝）

路斯明（左起）、孟耿如和李運慶。（盧禕祺攝）

孟耿如（右）和李運慶劇中有親密戲。（衛視電影台提供）

孟耿如和李運慶穿潛水裝拍戲。（衛視電影台提供）

孟耿如日前爆突發性氣胸，她19日和路斯明、顏毓麟、沈威年及方筠婷等宣傳主演電視電影《我的龜蜜女友》，劇中和李運慶有吻戲，2人表示因為要專業演出，所以不用跟誰先打招呼，李運慶開玩笑說，拍戲之前不用，但現在就要，「因為她快變人妻了」。男演員們對於和孟耿如拍親密戲似動輒得咎，她正牌男友黃子佼喊話說：「各位夥伴，大家就盡本分、慎拿捏，演員們加油。」

孟耿如未婚夫黃子佼說，對於女友要演什麼戲不會干涉，「當天如果剛拍完一個吻戲，她會輕描淡寫跟我講一下，這是必須的，大家盡量做到專業、敬業就ok，但拿捏分寸很重要」，他認為年輕就該多嘗試，演員也不該設限，「但拿捏是門學問，就像綜藝節目也會開開玩笑，但之前就發生擦槍走火」。

提到日前被送急診，孟耿如說剛開始沒警覺，只覺得胸口不舒服，第一時間怕媽媽擔心，不敢讓她知道，現在生活最大影響是情緒不能太激動，一笑就喘，側躺也感覺胸腔有氣體，她拍攝中的東森《高塔公主》導演體諒她，微調一些大動作或大笑的戲份，近期還要回醫院複診，接下來也會減少工作量。

孟耿如這2年拍戲厄運不斷，拍《火車情人》跳鋼管舞拉傷腰部及尾椎、拍《麻醉風暴2》吊鋼絲致後腦重摔，《我的龜蜜女友》原本有跳水戲，後來協調後沒拍。但似乎也沒躲過，她劇中和于子育有場母女吵架的戲，于子育因入戲下手不輕，孟的手臂當時因微血管爆開，泛紅一片。

對於女友每拍戲必傳意外，黃子佼說關於女友想減量工作，這是她自己想的，他沒要求她，「她自己的身體自己最清楚，比如氣胸，她自己知道問題出在哪，《麻醉2》和《龜蜜女友》，其實也都是可以避免的，如果之後她能花點時間調養好再打拼，我非常贊成，現在身體沒調養，反而更無法工作，是本末倒置啊；因為拍戲環境沒大家想像中那麼的好，所以更需要所有工作人員全神灌注、將心比心才能避免許多意外發生，這跟演員多接少接戲沒關係，這是環境結構問題」。

路斯明在《我的龜蜜女友》飾演研究海龜的博士，拍攝前也需接受基本訓練，路斯明特別強調，雖然拍攝跟海龜有關影片，但是海龜都不能碰，龜卵也同樣碰不得，對於簡易照顧海龜、餵食甚至清理糞便，這些都難不到劇中這位龜博士。

飾演路斯明表弟的沈威年，導演有場戲要求他自覺像條狗，要發出狗叫聲，沈威年在家試了幾次實在不像，乾脆親自跑到板橋一所收養流浪狗場所，去觀察流浪狗悲戚眼神以及哭聲，這些「見習」投入在這場戲，整個表演大爆發，連路斯明在旁都嚇一跳而忘了台詞。

《我的龜蜜女友》於衛視電影台4月22日週日晚間9點首播。

(中時 )