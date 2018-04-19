台灣超導董事長陳輝堂聲明：虛構吳茂昆WST顧問

2018年04月19日 20:54 旺報 簡立欣

教育部長吳茂昆19日上任，交接典禮上媒體仍追問他是否赴中國大陸「西部超導材料科技有限公司」（WST）擔任顧問；吳茂昆表示自己的名字被引用至今，過程完全不了解，報導出來時他也意外。時任台灣超導（AST）董事長陳輝堂19日晚間發布聲明，指WST援用前董事長王守田時期虛構的公司董監事及顧問陣容，造成吳茂昆困擾，特此說明並致歉。

前總統副祕書長羅智強日前爆料，吳茂昆疑曾擔任專門研究大陸軍用稀有金屬的「西部超導」技術顧問，當時吳以「莫須有」回應；但18日羅智強又在臉書貼出照片表示有圖有真相，行政院發言人徐國勇指照片是「移花接木」，吳茂昆也發出聲明「學術交流不容刻意抹黑栽贓」，強調自己在中國大陸沒有接受任何職務，AST只是非正式諮詢。

19日羅智強再針對吳茂昆的聲明提出「兜不攏3疑點」，質疑吳被列為WST顧問長達十年，為何沒跳出來指證？吳茂昆在媒體問及時回應，「AST前董事長王守田把丁肇中、朱經武和我擺在裡面，名字一直被引用到今天，過程我完全不了解，報導出來時我也很意外。」

AST董事長陳輝堂晚間透過教育部代轉聲明，指2000年美國王氏超導公司在台灣設立AST，當時募資說明核列李遠哲、朱經武、丁肇中、吳茂昆等華籍頂尖科學家擔任公司董事，陳輝堂信以為真，協助籌辦公司，之後王守田擔任董事長、陳輝堂擔任總經理。

由於有堅強陣容及受矚目題材，AST成功吸引對岸合資，包括與天津市政府共同籌設天津海泰超導通訊（HST），與西安西北有色金屬研究院共同籌設西部超導材料（WST）。

AST經由海外紙上公司，2002年以資本額1.6億人民幣入股HST，2003年以資本額1.2億人民幣入股WST，HST、WST均將AST董事及顧問即吳茂昆等人列為公司陣容。但事實上AST曾邀西北有色金屬研究院院長周廉訪台，設宴在福華飯店，席間邀吳茂昆蒞席，吳茂昆與WST互動僅止於此。

不過之後AST前董事長王守田與九陽投顧黃仁德合作，在國內轉售AST及美國王氏超導公司股條大肆吸金，並且將原始股東逼退，陳輝堂為此對王提訴，經司法偵查才發現美國王氏超導公司擅將吳茂昆等人列為董事，王守田為此滯美遭通緝。

之後WST以上市為由，要求AST出讓在WST持股，最後以每股1.2元人民幣出讓。AST也在2012年因無法維持運作而結束。

(旺報 )