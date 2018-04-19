奇美設立心臟衰竭個管師 為心臟衰竭患者量身訂製醫療服務

奇美醫學中心心臟內科醫師廖家德（右）表示，心臟功能強化治療小組跨領域治療模式，不僅能降低患者醫療費用、再住院率。(曹婷婷攝)

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據健保署統計，每年約2萬人因心衰竭住院，平均3個月再住院率達30％，5年死亡率高達50%；奇美醫學中心首創為心臟衰竭患者提供量身訂做治療，是南部第一家成立心臟衰竭個管師及成立心臟功能強化治療小組，去年12月迄今收治12例，3個月再住院率降至17%，成效顯著。

29歲的小玉(化名)因自體免疫系統疾病，時常無故水腫、喘到無法呼吸，青春期時發現竟有心臟衰竭，反覆住院治療、出院，一般人心輸出率55％，她不到30％，經過個管師提供量身訂做治療配合下，已經減少住院頻率與天數。

奇美醫學中心心臟血管內科醫師廖家德指出，傳統心臟衰竭治療採取醫師與患者一對一自主管理，患者未必能達到好的成效，但新型的多對一專案管理，集結醫師、個管師、營養師、心理諮商等提供第一手服務，患者接受為期半年追蹤，遇到身體出現警訊即可及時反映。

「有人陪你面對疾病，攔截可能發生的不好事情」，廖家德表示，從統計數據來看，這套模式帶給病患很大的幫助。近年來國內不少醫院開始成立心臟功能強化治療小組，跨領域整合治療，並由心臟衰竭個管師追蹤患者，奇美醫院成立小組5個月，12例個案的生活品質也都提升了。

廖家德說，心臟衰竭有年齡下降趨勢，提升病患生活品質也降低醫療負擔，對整個社會、家庭都具有正面意義。

心臟衰竭個管師郭芳秀舉例，一名從事電梯維修的42歲男性因心臟曾置放支架，之後出現心臟衰竭，體重更是一路起伏不定，一度3個月增加30多公斤，雙腳水腫到傷口幾乎難以癒合。

郭芳秀從患者飲食著手，與營養師為其量身設計一個星期的菜單，並搭配復健，成功讓患者瘦下來並減少住院頻率。

(中時 )

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