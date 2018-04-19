2018青春影展入圍揭曉43件入圍短片

2018年04月19日 20:50 中時 李義

全台最大學生短片競賽影展「2018青春設計節─青春影展」公布入圍影片，43件作品從48校、71系、324件作品中脫穎而出，角逐影視類及動畫類大將，若能奪金獎將可直接保送高雄電影節國際短片競賽的台灣學生獎。

青春影展已成為熱愛電影學生的聖殿，各校學生莫不卯足勁力拚，今年，台灣藝術大學與台北藝術大學各入圍9部影片，是本屆最大贏家；台南藝術大學和崑山科技大學則分別入圍5件和3件，是南台灣表現最好的學校。

「影視類」24部入圍作品可謂是演技群星雲集，金鐘影帝莊凱勛、《角頭2》鄭人碩、《血觀音》吳可熙、《大佛普拉斯》陳以文、《天黑請閉眼》曹晏豪及蔡振男、廖欽亮、吳宏修和「學生電影影帝」蔡明修都有新作參展。

而演出金馬最佳短片〈亮亮與噴子〉備受矚目的「金穗獎雙料影后」李雪，則獻上新作〈2號球衣〉，她演出沒有上場機會的女排隊員，熱血深沉的演技令人感動。莊凱勛充滿爆發力演出「思覺失調症病患」，及鄭人碩和吳可熙在〈天台上的魔術師〉中，演出小偷與移工的罪惡之戀，皆令人印象深刻。

「影視類」作品則多關注社會議題，崑山科大的〈會客吧爸〉、台南藝大的〈岔路〉以及東華大學的〈Pakanasay〉，皆窺見南部鄉間、原民部落的慘澹家庭與個人迷惘，深切抒發台灣城鄉發展下被遺落的世界。

南台科大的〈呼聲〉和靜宜大學的〈紙鳶去哪裡〉，二部紀錄片以青年觀點批判政府開發計畫的抗爭現場，及漂鳥投入農村再造的熱血激昂，展現新世代面對台灣社會的「非台北」觀點。

「動畫類」入圍的19部影片，風格涵括3D、手繪、剪紙、偶動畫等，動畫技術絲毫不遜於業界水準，故事內容也包羅萬象充滿創意。台北藝術大學與台南藝術大學均以動畫表現出深邃的情感故事與社會批判。

2018青春影展於4月27日於高雄市電影館登場，43部入圍的精采短片將於二樓放映廳播映，可憑青春設計節手環門票入場。4月27日(五)至29日(日)期間，還有法國及2015年至2017年「金馬電影學院」的成果作品，總計10部台灣與法國短片上映。

(中時 )