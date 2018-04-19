女子為情所困欲跳樓 衣不蔽體消防員好害羞

2018年04月19日 20:59 中時電子報 吳家詮

一名女子因感情糾紛意欲輕生，衣不遮體的爬到樓房夾縫中。（圖摘自《貴州晚報》）

消防隊員趁這名要跳樓女子的男友勸說分散她注意力時，悄悄接近雨棚迅速作撲上前救人。（圖取自《貴州晚報》）

一名年輕女子為情所困，想不開欲跳樓輕生，但是把全身衣服脫光光，站在高樓上，消防員據報前往搭救也覺得好害羞，但是救人第一，也管不了這麼多，先想辦法把人救下後，趕緊拿毯子幫她裹住身體，送往醫院檢查。

大陸《貴州晚報》報導，日前黔西縣一名女子因感情糾紛意欲輕生，衣不遮體的爬到樓房夾縫中。獲知此消息後，消防部門立即出動趕赴現場。

消防隊查詢在場人員得知，該女子因感情問題，躲進了三樓與二樓一個雨棚的夾縫中。女子家人多次上去勸說，可愈是勸說該女子情緒愈激動，多次有跳樓的跡象，家人無可奈何，只好報警求助。

據瞭解，該女子精神失常，全身一絲無掛。一旦墜落，後果不堪設想。消防隊員立即展開救援計畫，先由女子的男友進行勸說安撫，讓她自己出來，但長時間的勸說始終沒有進展。消防隊員與派出所警員在與女子的家人溝通後，決定強行將該女子拉出。

兩名經驗豐富的消防隊員做好保護措施，在女子的男友勸說分散女子注意力時，消防隊員悄悄接近雨棚，迅速作出反應，跳到雨棚鋼架上，將該女子控制住。五分鐘後，成功將該女子拉上三樓平臺安全處。

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