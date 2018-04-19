女模傻戀富二代 被騙墮胎2次換渣男一句「玩膩」燒炭亡

女模李瑩穎12日驚傳輕生，主因指向被富二代男友拋棄。（圖／取自艾琳大仙微博）

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中時電子報
本月12日杭州西湖區大樓發生火災，火場發現一具女屍。（圖／取自杭州日報微博）
女模友人低調刪文。（圖／取自艾琳大仙微博）

一名22歲大陸女模李瑩穎12日凌晨被發現陳屍在杭州西湖區一棟大樓的死亡火災中，警方相驗後，推測李瑩穎疑因情傷自殺身亡，而她的好友看不過去，近日在網上爆料李瑩穎去年起與一名潘姓富二代交往，還被對方說服墮胎兩次，最後竟換來男方一句「我玩膩了」狠狠拋棄。

據《杭州日報》報導，本月12日凌晨在當地一處火災20層樓屋內發現一具女屍，經確認後證實是女模李瑩穎，疑遭富二代男友背叛有關。親友指出，李瑩穎去年與潘男交往，不聽身邊人勸阻男方花心，去年底小倆口意外「鬧出人命」，潘男先是對李瑩穎動手動腳，之後以「年輕」為由逼拿掉孩子，李瑩穎竟也點頭答應。

據《蘋果日報》報導，潘男之後帶李瑩穎回家拜訪家人，潘男母親竟也跟著欺負李瑩穎，自稱出自豪門，要求李瑩穎想過門「必須經得起考驗」。3個月後女方再度發現有喜，潘男二度強逼李瑩穎墮胎成功，最後稱對李瑩穎沒感情了，完全消失。

親友近日在微博發文替李瑩穎抱不平，推測李瑩穎因恐喪失生育能力，再加上「被分手」才走上絕路，警方釐清案情時揪出潘男早有未婚妻，與李瑩穎只是玩玩，事情曝光後引來不少網友轉發，但李瑩穎的朋友今突然無預警刪掉所有文章，無奈表示：「她們沒和解、沒拿錢。我這裡，兩個字法律，沒什麼好說的了，關注事件的都取關吧​​​​」。

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(中時電子報)

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