夏于喬當小三被跨騎 精神錯亂日日吞藥

夏于喬劇中演柯叔元外遇對象。（民視提供）

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夏于喬暢談角色。（民視提供）
夏于喬和鄭人碩。（民視提供）
夏于喬和鄭人碩演情侶。（民視提供）
夏于喬（右）和方馨。（民視提供）
夏于喬和方馨。（民視提供）
洪于晴（左起）、柯叔元、方馨、夏于喬、鄭人碩、蘇達。（民視提供）

民視驚悚懸疑迷你劇《薛丁格的貓》今試片，演員群夏于喬、鄭人碩、方馨、柯叔元、蘇達、洪于晴等出席。夏于喬在戲裡精神狀態有問題，拍戲時也因為要入戲，必須時常自己嚇自己、尖叫、表現呼吸急促樣子，方馨說：「她在拍戲現場常躲起來不見人影，應該是去醞釀情緒。」

夏于喬說，拍戲後期因緊張和壓力造成胃痛，一天要吃兩次胃藥，「我也刻意抑制食慾，希望自己看起來比較瘦弱，符合劇中角色樣子。」她說以前就容易緊張，遇到人多的場合就容易「腋下流汗、胃部抽痛」，現在已經好多了。

劇中她演柯叔元的外遇對象，兩人有一場在飯店內偷情的戲，夏于喬說：「他突然跨坐在我身上，我真的被嚇到。」柯叔元尷尬回：「那姿勢我腰也很痛耶，而且褲子太緊。」被問到生活中和導演男友林書宇的感情，夏于喬直言「穩定、很好」，是否考慮婚事，她害羞說：「他很忙，沒空討論耶。」

飾演心裡醫師方馨一席深黑低胸套裝出席，睽違多年再演國語劇，她自爆光是拿到劇本就緊張不行，去上表演課還被郎祖筠問「妳還需要上課嗎？」她今小露豐滿上圍，被疑「有喜」，她笑說沒有，「我只是胖了」。

飾演暖男的鄭人碩，笑稱自己的戲路讓他很糾結，不是愛男生愛得死去活來，就是愛不到女生，也說因為自己的演出讓大家印象深刻，那就多一點這種戲也沒關係。蘇達說這次演警官，他在試片會上被測出擁有百分百的人格分裂，笑稱自己在劇中剛好可以用四種態度來拷打四位演員，導演稱讚他演技好、「軟硬適中」。

《薛丁格的貓》4月22日、4/29推出上下兩集。

(中時 )

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