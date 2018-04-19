日本劇場帝王領軍 60歲爺奶劇團首攻高雄

2018年04月19日 21:18 中時 李義

引領日本當代劇場革命的地下劇場帝王流山兒祥導演來到高雄了！高雄春天藝術節今年特別邀請日本樂齡劇團的先驅，演員平均年齡60歲少見的「樂齡」、「素人」劇團「流山兒事務所樂劇團」演出莎士比亞經典喜劇。

這群年逾6旬的爺奶們將以歡樂的歌舞伎風格，挑戰詮釋英國劇作家莎士比亞經典喜劇《演吧！！流山兒☆十二夜》，在5月4至6日在高雄圖書總館B1小劇場演出。

甫過70歲的導演流山兒祥深刻關注社會庶民生活，其所創作的舞台作品至今已經累積高達300個，觀眾以從他身上感受到旺盛的創作能量，近十幾年來更在各地東奔西跑，至今來台曾演出過6件作品，到高雄演出則是第一次，十二夜也是首次到台灣演出。

他的作品總以「接地氣」的美譽挑戰藝術曲高和寡的形式著名，提出「演戲，不屬於某些人，而是屬於每個人」理念創立銀髮劇團─樂劇團(原樂塾劇團)，以入團資格45歲為前提招募演員，希望藉由半百人生經歷的神態與肢體，為日本高齡化社會開拓新的世界。

高雄市文化局表示，高齡社會是未來人類的共通課題，引領日本銀髮族劇場革命的「樂劇團」為日本高齡社會開拓新可能，希望藉由表演藝術的力量擁抱未來。市民一起來看，團員們用一甲子的人生歷練，用熱力四射的歡笑歌舞，演齣「人生的歌舞伎」。

(中時 )