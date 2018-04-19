日本劇場帝王領軍 60歲爺奶劇團首攻高雄

演員平均年齡60歲，但仍是活力十足。（文化局提供）

友善列印
中時

引領日本當代劇場革命的地下劇場帝王流山兒祥導演來到高雄了！高雄春天藝術節今年特別邀請日本樂齡劇團的先驅，演員平均年齡60歲少見的「樂齡」、「素人」劇團「流山兒事務所樂劇團」演出莎士比亞經典喜劇。

這群年逾6旬的爺奶們將以歡樂的歌舞伎風格，挑戰詮釋英國劇作家莎士比亞經典喜劇《演吧！！流山兒☆十二夜》，在5月4至6日在高雄圖書總館B1小劇場演出。

甫過70歲的導演流山兒祥深刻關注社會庶民生活，其所創作的舞台作品至今已經累積高達300個，觀眾以從他身上感受到旺盛的創作能量，近十幾年來更在各地東奔西跑，至今來台曾演出過6件作品，到高雄演出則是第一次，十二夜也是首次到台灣演出。

他的作品總以「接地氣」的美譽挑戰藝術曲高和寡的形式著名，提出「演戲，不屬於某些人，而是屬於每個人」理念創立銀髮劇團─樂劇團(原樂塾劇團)，以入團資格45歲為前提招募演員，希望藉由半百人生經歷的神態與肢體，為日本高齡化社會開拓新的世界。

高雄市文化局表示，高齡社會是未來人類的共通課題，引領日本銀髮族劇場革命的「樂劇團」為日本高齡社會開拓新可能，希望藉由表演藝術的力量擁抱未來。市民一起來看，團員們用一甲子的人生歷練，用熱力四射的歡笑歌舞，演齣「人生的歌舞伎」。

(中時 )

桐雪翩翩客遊天上 登山健行活動… 全國大學首座「冷凍空調甲級檢定…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。