藍葦華和「老婆」起爭執 吵到快虛脫

2018年04月19日 21:21 中時 洪秀瑛

劇中一家三口。（公視提供）

藍葦華（右起）、許乃涵、盧以恩。（公視提供）

公視人生劇展《青苔》今試片會，飾演一家三口的藍葦華、許乃涵及盧以恩出席。曾以《黑盒子》奪下金鐘迷你劇集男配角的藍葦華，戲裡戲外都有個青春期的女兒，對於父女間互動演來得心應手；反倒是和老婆吵架脫稿演出，「吵到快虛脫。」

劇中描述受刑人出獄後重新融入社會和努力恢復家庭關係時所面臨的困境，焦點圍繞在飾演更生人的藍葦華與妻女的互動。藍葦華和許乃涵有場情緒崩潰的大吵，要宣洩各自的委屈和對彼此怨懟，兩人順著感覺自由發揮，藍葦華說：「當時想到什麼吵什麼，覺得自己後來都在胡言亂語了。」導演則擔心打斷兩人情緒不敢喊卡，竟一鏡到底連吵九分鐘，讓大家都傻眼。

至於戲外會不會和老婆發生激烈爭吵？藍葦華直白說：「還是有啦！因為她是急性子，有事比較想要當下解決，但我們會盡量避免在孩子面前起爭執。」也坦言兩人交往時吵得比較兇，但婚後逐漸把脾氣磨得圓融；之前腳受傷時還被老婆虧「不能再到處跑了吧」，現在已經拆石膏，逐漸復原，也開始拍戲。

戲裡藍葦華努力拉近和女兒的距離，每每與盧以恩對戲前，也會先來個父女間的talk，討論演出方向，生活中和大女兒之間的相處方式，藍葦華笑答：「我們走朋友路線，我有時候喝了點酒還會跟她撒嬌，當了爸爸之後，演父親角色有差。」

至於許乃涵這次要當高中生的媽，被導演要求素顏上陣呈現滄桑感，她回：「其實挺不錯，戲拍完回家就可以直接躺上床睡了！」由於劇中角色的工作是檳榔西施，許乃涵也特別在檳榔攤實習，到最後連邊拍戲邊做生意也是毫無障礙，「學到第二專長了，以後可以去打工賣檳榔」。

一直都是演出天真開朗女孩的盧以恩，對於首次接演叛逆少女相當興奮，「戲裡好多事都是平常不能做的，尤其是不可能跟爸媽說話愛理不理」。為了進入比較冷漠的角色個性，以及感受互動冷淡的家庭氣氛，盧以恩在開拍前就先在家中拿爸媽當實驗對象，還差點因為冷言冷語而挨打。

提及拍更生人題材的動機，導演蘇奕瑄表示，一直很關注社會議題，也因為之前擔任編劇時期有接觸一些弱勢家庭案例，因此想要從受刑人及其家屬的角度出發，反思社會對他們的偏見和標籤化，「希望大家可以放下心中的分類，更包容地去理解每一個不同的生命故事」。

公視人生劇展《青苔》將在4月22日晚間10點於公視首播，網路追劇族可以在4月21日凌晨0點起登入公視+搶先收看(連結：https://www.ptsplus.tv/program/2018228 )。

另公視+亦推出「精選藍葦華」系列策展(連結：https://goo.gl/rvKgZ3 )，包含《乒乓》、《錢莊聽來的事》、《鴿籠》…等作品，讓大家重新回味這位金鐘獎得主在公視的演出。

(中時 )