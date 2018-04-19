鬼鬼吳映潔體驗低視能生活 親口駁斥緋聞

2018年04月19日 21:22 旺報 廖慧娟

鬼鬼（左）與哲緯體驗愛盲低視能生活，發現真的很不容易。（新視紀整合行銷提供）

鬼鬼吳映潔今天（4月19日）出席愛盲基金會低視能家庭體驗活動，透過模擬眼鏡親自體驗低視能生活，包括寫字與家務練習，卻被難倒。鬼鬼說：「看似簡單的動作，但實際上進行真的好困難，好不方便喔！」事後她也表示，自己從體驗中學習許多，更能感受愛盲基金會推動此項服務的重要性，不單單是幫助視障朋友，也能幫忙陪伴視障者的親友們，更清楚了解視力缺損狀態下所遭遇的生活困難與挑戰。

鬼鬼日前受邀參加上海新銳設計師時裝周，最近剛拍完電影《比悲傷更悲傷的故事》，之前在澳洲錄製的網路真人秀《闺蜜的完美旅行》，本周日（22日）要播出她參加的最後1集，工作超忙，但仍抽空出席公益活動。

她表示，之前曾試著在家裡閉上眼睛行動，發現就算是熟悉的環境與事物，一旦閉上眼，都變得很陌生，更何況還要每天去面對外面不同的環境，確實需要勇氣與專業的訓練：「很感謝、也很開心透過這次活動有了全新的體悟。」

被問到是否曾協助過視障朋友，鬼鬼表示，「如果視障朋友有需要，一定會上前幫忙。」她還笑說，有時在路上看到視障朋友手持白手杖走路，行動速度都比她快，實在很佩服。

今天鬼鬼也被逼問與男星布魯斯被拍到穿同款睡衣，也在《闺蜜的完美旅行》當閨蜜一起旅行的事，她笑說，2人真的是好朋友，一起運動、品嘗美食，最近布魯斯忙拍戲，見面較少，只能獨自運動。她也解釋了「緋聞」來源，表示是一名網友把她和大陸男星白敬亭的緋聞當真，看到她和布魯斯一起參加節目，就以為她劈腿，在她所有朋友的微博、IG亂發問，其實白敬亭與布魯斯都不是她的男朋友。

(旺報 )