全國大學首座「冷凍空調甲級檢定場」設在高師大

2018年04月19日 21:30 中時 李義

國立高雄師範大學成為全國大學首座設有「冷凍空調甲級檢定場」的綜合大學，同時成立能源與冷凍空調工程技術科系，可望解決南部冷凍空調工程尖端人才荒，成為南部地區冷凍空調業界的最佳產學合作夥伴。

「冷凍空調裝修─甲級技術士技能檢定術科培訓及測試場」建置於高師大燕巢校區， 校長吳連賞致詞表示，高師大工業科技教育學系能源與冷凍空調組具有五大特色一是提供多元的碩、博士進修管道；二是冷凍空調甲級証照檢定場所；三是永續能源與環境研究室；四是前瞻環境控制與能源研究室；五是精密冷凍空調技術研究室。

他強調，高師大工業科技教育學系能源與冷凍空調組，不論師資或設備，均為國內首屈一指。高師大與冷凍空調工程工業同業公會合作，在工教系能源與冷凍空調組建置的冷凍空調甲級証照檢定場所，正式揭牌後已成為大學首座的培訓場地，以滿足目前冷凍空調業界甲級技術士人才不足的需求。

工業科技教育學系主任朱耀明表示，高師大能源與冷凍空調組招收普通高中和技職高中的大學部學生，也招收大學畢業生或業界工程師修讀碩士或博士。

培育方式採用師徒制的精緻教學，讓每位學生獲得良好的訓練，並能照自己的興趣選擇發展方向，學生在大學四年除了能學會冷凍空調的本質學能外，也能藉由協助老師執行計畫或研究室中有豐富業界經驗的碩、博士的互動進行學習，畢業後即可與業界無縫接軌。

冷凍空調公會理事長林坤煒致詞表示，為落實冷凍空調業管理條例，提昇冷凍空調業技術水準，促進產業升級，幫助會員取得所需人才，員工技能提昇，在北、中、南各建置符合國家考試規定的冷凍空調裝修甲級技術士技能檢定術科培訓及測試場地。

(中時 )