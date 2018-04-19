印度轉型武器出口國！盼突破技術困境

2018年04月19日 21:49 中時電子報 何宜玲

一架印度空軍直升機在遊行中進行表演。(圖/美聯社)

印度本月11-14日在欽奈(Chennai)舉行國際防務展，並圍繞「印度製造」的主題，強調印度想要成為軍工強國的決心。希望印度能從仰賴俄羅斯、美國和以色列等國家進口武器，轉型成能夠輸出布拉莫斯飛彈給越南的軍事製造大國。

印度總理莫迪一向很有野心，對軍事有所抱負，但是印度國內的軍工生產水平落後是客觀事實，因此印度軍事評論家坦言，武器設計和製造的能力不足，導致生產的數量不足，讓印度軍事相當受限。

根據《國際航空新聞線上》(AIN Online)報導，儘管印度透過技術合作轉讓，提升導彈系統的研發能力，但是飛機的製造能力依然無法令人滿意。即使是印度斯坦航空公司花費20多年打造的第一款戰機LCA光輝戰鬥機，不但迄今為止無法量產以外，印度軍方也坦言，這個機型仍有很多性能和技術指標無法達到要求。

據新華社引述瑞典斯德哥爾摩和平研究所報告指出，印度是目前世界上最大的武器進口國，自2013-2017年間，印度的武器進口佔全球武器進口的12%。其中，俄羅斯是向印度供應武器的第1大國，其次是美國和以色列。

同時，印度也和俄羅斯共同研發布拉莫斯超音速飛彈，以及和法國聯合製造鲉魚(Scorpene)級潛艦。但印度的目標卻是成為武器出口大國。印度國防部長西塔拉曼就說，她希望印度軍事工業能夠向外推展，不是一直將印度視為軍事設備的購買國。

本屆國際防務展吸引了來自47個國家的670家廠商參展，是印度2年1度的國際盛會。值得注意的是全部廠商中只有154家外國廠商，其餘都是印度企業參加。印度總理莫迪在執政後，提出了「印度製造」的國防政策，並一再強調他將履行對國防製造計畫的承諾。

(中時電子報)