祖雄床戰性感女神 被封專業戶

祖雄與袁詠琳拍激情床戲。（CHOCO TV提供）

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祖雄與袁詠琳拍激情戲。（CHOCO TV提供）
祖雄與袁詠琳拍激情戲。（CHOCO TV提供）
激情戲。（CHOCO TV提供）
激情戲。（CHOCO TV提供）

CHOCO TV全新系列自製劇「愛情教會我的事」系列第一部《秘密情人》將在5月1日首播。該劇由張翰執導，演員群戴祖雄、袁詠琳、宗念美、康茵茵、隋玲等演出。首週播出將有激烈床戲，祖雄因為並非第一次挑戰激情戲，身邊的朋友都虧他「是不是故意專挑這種劇種」，讓他聽了哭笑不得。

祖雄曾演出多部廣告、戲劇及電影，同時也是體適能健身教練與廚師，好身材沒話說。過去他曾在CHOCO TV自製戲《咕老小姐》挑戰床戲，這次《秘密情人》也沒浪費他的好身材，不僅有親密戲，還有激情戲碼，「床戲」頗有經驗。

但他說還是一樣會緊張，得靠默契培養：「這次要特別感謝女主角袁詠琳，謝謝她的信任，要拍這樣的激情戲要完全放開，對女生不容易，但我從她的眼神裡，看到滿滿的相信，謝謝她跟我一起丟出真感情來演戲。」

祖雄與袁詠琳曾私下相約看電影培養默契，祖雄也爆料兩人的小秘密，「我們為了這部戲，開了一個通訊軟體，身份是用劇中的角色『俊申』與『永曦』來對話，每天都會如同情侶一樣地交談。」對話中充滿著戀愛氛圍，看得出來兩人為了這部戲相當賣力，不過袁詠琳說：「有時候都會錯亂，會想現在到底在跟祖雄還是在跟俊申對話？」

兩人有許多共通點，例如祖雄是馬來西亞人，袁詠琳則是從小在國外長大，都有異國口音與不同的文化背景，兩人都愛好運動，才剛認識不久時，袁詠琳就邀約祖雄打網球，未來還相約要一起去滑水。祖雄說自己喜歡健康膚色的女生，讓袁詠琳在一旁大笑：「不就是我嗎！？」可見兩人的好感情。

(中時 )

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