何妤玟瘦身變美老公會吃醋 想拚第三胎自認「很緊」

何妤玟成功鏟肉，好身材讓他更自信。

友善列印
時報周刊
林彥君
何妤玟展現S曲線，刻意打扮出門老公還吃醋。
何妤玟近日想拚第三胎。

41歲何妤玟19日穿著低胸緊身洋裝出席代謝產品Laler菈楽活動，她透露懷第二胎胖10公斤，產後還有5公斤要減，「年紀大了，生完一年後，花半年瘦瘦不下來」她擠下韓瑜代言，表示消費族群不同並不衝突，成功鏟肉，體重瘦回4字頭，她覺得現在回到25歲的狀態，透露現在瘦下來之後和張立東、大飛或夢多出去聚會，老公都會吃醋問他：「男藝人為什麼要跟中年婦女做朋友？」

她想拼第三胎表示沒有傳宗接代的壓力，她兩胎都是自然產「我很緊，身上every where 都很緊，內在跟外在的肌膚都很緊實。」她日前因為感冒和老公分房睡，她向老公喊話：「你快回來！」她後露女兒是她的傳聲筒，會叫女兒傳話給老公：「今晚要陪一下媽媽。」

她表示現在帶兩個小孩比較累，但是和老公的感情依然很好「老公原本在她生一胎後，對她仍熱情如火，生完第二胎後老公慾望降低，但還是有正常的夫妻生活。」她自認當人妻後，聊天尺度很開，老公常要她不要再開黃腔了。

女兒是她的最強小三，4歲的大女兒恬恬會跟老公說「爸爸我只要你不要別人」女兒也認為幼稚園搬上沒有比爸爸帥「在我心中只有爸爸最帥，我以後要跟爸爸結婚，媽媽請你跟別人結婚」她開玩笑說：「如果法律合法的話，老公應該比較想跟女兒結婚，而不是我。」

(時報周刊)

祖雄床戰性感女神 被封專業戶 舒子晨爆上輩子是仙女 感情空…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。