何妤玟瘦身變美老公會吃醋 想拚第三胎自認「很緊」

2018年04月19日 22:09 時報周刊 林彥君

何妤玟展現S曲線，刻意打扮出門老公還吃醋。

何妤玟近日想拚第三胎。

41歲何妤玟19日穿著低胸緊身洋裝出席代謝產品Laler菈楽活動，她透露懷第二胎胖10公斤，產後還有5公斤要減，「年紀大了，生完一年後，花半年瘦瘦不下來」她擠下韓瑜代言，表示消費族群不同並不衝突，成功鏟肉，體重瘦回4字頭，她覺得現在回到25歲的狀態，透露現在瘦下來之後和張立東、大飛或夢多出去聚會，老公都會吃醋問他：「男藝人為什麼要跟中年婦女做朋友？」

她想拼第三胎表示沒有傳宗接代的壓力，她兩胎都是自然產「我很緊，身上every where 都很緊，內在跟外在的肌膚都很緊實。」她日前因為感冒和老公分房睡，她向老公喊話：「你快回來！」她後露女兒是她的傳聲筒，會叫女兒傳話給老公：「今晚要陪一下媽媽。」

她表示現在帶兩個小孩比較累，但是和老公的感情依然很好「老公原本在她生一胎後，對她仍熱情如火，生完第二胎後老公慾望降低，但還是有正常的夫妻生活。」她自認當人妻後，聊天尺度很開，老公常要她不要再開黃腔了。

女兒是她的最強小三，4歲的大女兒恬恬會跟老公說「爸爸我只要你不要別人」女兒也認為幼稚園搬上沒有比爸爸帥「在我心中只有爸爸最帥，我以後要跟爸爸結婚，媽媽請你跟別人結婚」她開玩笑說：「如果法律合法的話，老公應該比較想跟女兒結婚，而不是我。」

(時報周刊)