大陸手機排行再洗牌 打明星代言人很吃香

2018年04月19日 22:41 中時 石欣蒨

蕭敬騰正式成為OPPO全新代言人，在其臉書上貼上以OPPO R15拍的照片。（OPPO提供）

大陸手機排行榜又有變動了！根據QuestMobile公佈的2018年第一季中國移動互聯網數據報告中，中國手機市場第1名仍為蘋果獨佔，不過華為與OPPO就交換了名次，華為降至第3位、而OPPO則以17.2%占有率上升至第2位，但是基本前5位除了蘋果以外，仍是由大陸手機品牌佔據，可見陸消費者對手機品牌仍然維持忠誠度。

不過要數華為與OPPO及VIVO等品牌差別，代言人可是差異最大的一環，像是OPPO已擁有天后級的HEBE田馥甄代言人，最近再請來天王級的老蕭蕭敬騰來代言，而小米也仍維持吳亦凡為手機代言人，對大陸消費者來說正是又熟悉、又親切的代表。

對比華為則請來國際巨星神力女超人蓋兒加朵為代言人走國際路線，像vivo香港商維沃電子有限公司台灣分公司副總經理韋奇夆就曾表示，大陸消費者很吃重代言人這套，「在大陸的手機店中，不少客人都會走進店內直接指定我要買誰代言的手機。」不過後勢仍要看華為最新的P20系列推出後的銷量，畢竟目前消費者期待甚高，加上首創全球的徠卡三鏡頭，看來華為能否以手機功能搶下下半年的大陸手機市場仍是未知數。

(中時 )