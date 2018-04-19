掃蕩不肖通訊行賣個資 查扣2000多萬不法所得

2018年04月19日 23:07 中時 林郁平

警方查扣到1500多張尚未流出的人頭門號SIM卡、門號申請書、身分證件影本等贓證物。(林郁平攝)

刑事局電信偵查大隊發現有不肖通信行，利用人頭門號販售給詐騙集團使用，為阻斷不法門號供應鏈，特於17、18日發動全國掃蕩不法通訊行的「斷源專案」行動，共在全台查獲7家通訊行，將黃姓業者等7人移送法辦。

警方發現，黃嫌等人利用網路廣告、傳單等方式，以辦門號換現金幌子，吸引急需用錢的民眾上門擔任人頭，並給予每人3000元不等酬勞。

嫌犯並以修圖軟體偽造電信繳費單，營造申辦人有付款能力，詐得iPhone等高價手機後再變賣，不法獲利超過上千餘萬元。警方查緝到案後，同步執行扣押犯罪所得約2000多萬元及2輛進口轎車。

此外，警方查獲孫姓、蔡姓2名男子，涉嫌與旅行業者勾結，以大陸遊客資料代辦1800多筆門號，並全賣給詐騙集團，經165反詐騙諮詢專線清查，發現有110多筆門號已播打詐騙電話，已通報電信業者斷話，防阻繼續遭犯罪使用。

刑事局指出，警政署今年執行第2次斬手行動的前一周，詐欺案件發生數為825件，日平均數為118件；後四周詐欺案件發生數為2342件，日平均數為94件，較專案執行前下降幅度達20.3%，顯見執行斬手行動後，已有效壓制詐欺案件發生，減少民眾被害受騙。

(中時 )