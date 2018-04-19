黃國倫讚都沒變 徐懷鈺自嘲：「一樣笨」

2018年04月19日 23:07 時報周刊 林彥君

徐懷鈺將在5月舉辦演唱會。

平民天后徐懷鈺與音樂製作人王治平19日上《金曲傳奇-無與倫比同樂會》「金曲接班人」單元，主持人黃國倫盛讚徐懷鈺都沒有變，徐懷鈺幽默回說：「一樣笨。」曾是她專輯製作人的王治平，透漏兩人當年合作時的趣事，當時他在美國，徐懷鈺在台灣，因為時差的關係常用語音留言溝通，某天老婆打開留言，卻飄出徐懷鈺慵懶的嗓音，似乎剛睡醒，雖然講的是正事，但因為口吻太撩人，讓他在一旁聽得有點冒冷汗。黃國倫調侃他離婚是不是跟這件事有關係，王治平則笑回：「有可能喔！」

徐懷鈺的經典歌曲〈我是女生〉，描述女生自然不做作的性格，輕快可愛的旋律風靡全台，讓她躍昇成為「平民天后」。徐懷鈺透漏當這首歌本是要給另外一位女歌手，卻因為太可愛而被退貨，後來大家又對這首歌該用甚麼樣的嗓音表現而傷透腦筋，以至於花了相當多的時間才完成。徐懷鈺認為現在應該不能再唱〈我是女生〉了，黃國倫建議：「妳可以唱〈我是女人〉啊！」她妙回：「我現在要唱『我是女神』了！」

出道20年的徐懷鈺唱紅許多歌曲，經典情歌「溫習」因為大陸節目翻唱而再度爆紅，5月也即將舉行她出道20年在台首場大型售票演唱會。她感性的說那個年代的歌曲相當有意境，自己能在那時出道很幸運，笑稱聽自己以前的歌時，會覺得「哇！我以前好成熟！」個性率真可愛的她，自嘲有時候腦袋會當機，在節目上就自己爆料彩排「溫習」時的糗事，唱到一半突然忘記怎麼唱，忙向樂隊老師道歉求救，黃國倫要她乾脆把演唱會的歌曲減少到20首就好，免得忘記。

(時報周刊)