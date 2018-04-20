新中緬國際通道 昆明大理高鐵最快7月通車

已開始進入測試階段的昆廣大鐵路，昆明至大理段有望7月通車。（圖/新華社）

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中時電子報

據人民網報導，隨著大陸高鐵路線快速發展，愈來愈多城市開通動車和高鐵，過去被視為交通極為不便的西南地區，一條未來將成為新中（國）緬（甸）國際通道、連結雲南省昆明、楚雄和大理等知名景點的高速鐵路-昆廣大高鐵，已於昨日（4/18）開始測試，如試車順利，昆明至大理段最快有望於7月暑假旺季通車。

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從昆明出發、途經廣通、楚雄、祥雲等地，終點站是大理的昆廣大鐵路，未來全線開通運營後，昆明至大理2小時以內可到達、3小時左右可抵達麗江，將可提高雲南當地旅遊的便利程度。據施工團隊介紹，由於廣通到大理段地處海拔2,000公尺的高原地形、海拔高度提升了230公尺，意味著每公里就要提升1.4公尺的高度，對於動車行駛和鐵路營運都是高難度的挑戰。

測試的動車組行經雲南祥雲車站。（圖/新華社）

奔馳於昆廣大鐵路軌道上的測試動車組。（圖/新華社）

據瞭解，即將通車的昆明大理段路線，未來的車速最高可達200公里，採用和諧號動車組營運，將成為雲南省東西向的交通大動脈。東端通過昆明站和昆明南站連通全國鐵路網，西側則將延伸至麗江、臨滄、迪慶、保山等地區，對加強滇西地區路網運輸能力，並與緬甸進行國際鐵路的對接，成為雲南省「五條出境鐵路」的一條。

(中時電子報)

文章來源：中緬國際通道昆廣大鐵路開始聯調聯試

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