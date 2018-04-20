律師說法》網襪女背後涼涼濕濕 原來是被...

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
、天秤座法律網

據媒體報導，台北西門町驚傳有「塗精怪客」，一名25歲上班族女子，上個月初遭1名平頭年輕男子塗精，該女起初僅感到背部被碰觸，事後才發現褲子被塗了一坨精液；上月底，該女子再到西門町逛街，行經峨眉街時，背部又被人碰了一下，她立即轉頭看，發現1名平頭男子，匆忙跑進巷內。

該女子懷疑2次「塗精怪客」是同一人；警方研判，「塗精怪客」可能先將精液抹在手掌上，再對被害人突襲，已把分泌物送驗比對，案由警方偵辦中。

●法律評析●

「塗精怪客」將精液摸女子的背部，因為性騷擾防治法第25條的性觸摸罪，必須是觸摸被害人的「身體隱私處」，方構成本罪，觸摸背部並非「身體隱私」部位，不該當本罪。但男子的行為，可能違反性騷擾防治法第2條第2款：「本法所稱性騷擾，係指性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，且有下列情形之一者：以展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品之方式，或以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生活之進行。」

該案係以侮辱之言行，而有損害他人人格尊嚴，或造成使人「心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境」之行為，依同法第20條，可由直轄市、縣 (市) 主管機關處新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰。

(中時電子報)

本文取材自《天秤座法律網》由此進

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