人妻獨守空閨 看到老公與女秘書Line那句對話…抓狂

2018年04月20日 00:03 中時電子報 張國欽

北市一名女子遭丈夫冷落,常常獨守空閨,為了知道原因,就偷偷察看老公LINE訊息,意外發現老公竟與公司女秘書,用中、英文夾雜的曖昧對話,丈夫傳:「My little brother is so excited」,女秘書回:「He is little TOO excited today」,看後當場氣炸,於是找徵信社跟監,發現兩人開車進摩鐵,怒告通姦。

人妻是在前年七月,從手機看見50歲呂姓丈夫與三十多歲胡姓女秘書,在LINE的中英文曖昧對話,內容充斥著男歡女愛,包括:

呂:我真的很想抱著妳睡,但弟弟不聽話,他很想妹妹

胡:呵呵

呂:I am so happy tonight,It's fabulous

胡:(臉紅貼圖)

胡:我小時候只比較喜歡寫毛筆而已

呂:那下次請在我身上寫字

呂:Let's practice XOXO

胡:好害羞喔

呂:My little brother is so excited

胡:He is little TOO excited today,就覺得你今天大概是很想要很想要的狀態

呂:今天我想要好好跟妳愛愛,舒服的床,好好享受跟妳滾床單

呂妻看後直覺老公外遇,於是委託徵信社暗中跟監丈夫,果然在2016年8月發現丈夫與胡女一起開車進大直薇閣汽車旅館,事後怒告兩人通姦。

蘋果報導,呂男到案後辯稱,他與胡女私下會透過電話及通訊軟體LINE,就公事、感情及心情上的事情聯絡,那天與胡女進到汽車旅館,是因與胡女在東方文華酒店用餐時心情低落,很想大哭,才會提議到薇閣旅館向她訴苦,2人沒有發生性關係。

胡女也否認宣稱,對LINE對話內容沒有印象,且她平時除了工作的事情,並不會就私人感情或事情與呂男連絡,至於被拍到進摩鐵,是因為當時有個案子順利結束,上司呂男請她吃飯犒賞,呂男當也有向她訴苦,提到工作上的壓力、與家人相處問題,不清楚呂男是有婦之夫。

檢察官認為,雖然LINE的內容與兩人一同前往汽車旅館,顯示兩人有不正常的曖昧關係,卻沒有具體證據證明兩人發生性關係,因此全案不起訴。

呂妻不服上訴,高檢署認為全案仍有疑點,發回台北地檢署續行偵辦,不料呂妻突然撤回告訴,檢察官只好再將兩人不起訴。

(中時電子報)