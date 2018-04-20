人妻獨守空閨 看到老公與女秘書Line那句對話…抓狂

原來，摩鐵也是「訴苦」的場所。(非當事者示意圖/東網on.cc)

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中時電子報

北市一名女子遭丈夫冷落，常常獨守空閨，為了知道原因，就偷偷察看老公LINE訊息，意外發現老公竟與公司女秘書，用中、英文夾雜的曖昧對話，丈夫傳：「My little brother is so excited」，女秘書回：「He is little TOO excited today」，看後當場氣炸，於是找徵信社跟監，發現兩人開車進摩鐵，怒告通姦。

人妻是在前年七月，從手機看見50歲呂姓丈夫與三十多歲胡姓女秘書，在LINE的中英文曖昧對話，內容充斥著男歡女愛，包括：

呂：我真的很想抱著妳睡，但弟弟不聽話，他很想妹妹

胡：呵呵

呂：I am so happy tonight，It's fabulous

胡：（臉紅貼圖）

胡：我小時候只比較喜歡寫毛筆而已

呂：那下次請在我身上寫字

呂：Let's practice XOXO

胡：好害羞喔

呂：My little brother is so excited

胡：He is little TOO excited today，就覺得你今天大概是很想要很想要的狀態

呂：今天我想要好好跟妳愛愛，舒服的床，好好享受跟妳滾床單

呂妻看後直覺老公外遇，於是委託徵信社暗中跟監丈夫，果然在2016年8月發現丈夫與胡女一起開車進大直薇閣汽車旅館，事後怒告兩人通姦。

蘋果報導，呂男到案後辯稱，他與胡女私下會透過電話及通訊軟體LINE，就公事、感情及心情上的事情聯絡，那天與胡女進到汽車旅館，是因與胡女在東方文華酒店用餐時心情低落，很想大哭，才會提議到薇閣旅館向她訴苦，2人沒有發生性關係。

胡女也否認宣稱，對LINE對話內容沒有印象，且她平時除了工作的事情，並不會就私人感情或事情與呂男連絡，至於被拍到進摩鐵，是因為當時有個案子順利結束，上司呂男請她吃飯犒賞，呂男當也有向她訴苦，提到工作上的壓力、與家人相處問題，不清楚呂男是有婦之夫。

檢察官認為，雖然LINE的內容與兩人一同前往汽車旅館，顯示兩人有不正常的曖昧關係，卻沒有具體證據證明兩人發生性關係，因此全案不起訴。

呂妻不服上訴，高檢署認為全案仍有疑點，發回台北地檢署續行偵辦，不料呂妻突然撤回告訴，檢察官只好再將兩人不起訴。

(中時電子報)

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