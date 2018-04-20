色男慾求不滿 撇女友潛入民宿性侵女客

2018年04月20日 00:03 中時電子報 吳家詮

一名帶著女朋友前往花蓮旅遊的男子，在陽台欣賞美麗夜景，小酌品茗之際，搭訕了隔壁陌生女住戶，竟然垂涎美姿，深夜顧不得身旁的女友，從陽台爬進了隔壁房間，性侵了熟睡僅一面之緣的女子，這時驚醒了被害女的同行朋友，色男才匆匆逃走。

案發後，被性侵的女子由朋友陪同請民宿老闆打電話報案，警方循線查到涉案男子，該男供承到床前伸手輕觸，發現小晴完全沒有反應，才會大膽蹲下親吻其嘴唇、胸部等處，還用手指性侵得逞。

警訊時，被告男子供稱，當晚與女友入住民宿休憩後，他拿著酒瓶獨自走到房間外陽台飲酒，這時隔壁陽台也有一名妙齡女子小晴獨飲，他被眼前女孩吸引，於是藉著酒意搭訕，得知這名女孩與女性友人也是到花蓮遊玩，且就住在隔壁房間。

據《ET新聞雲》報導，當天晚上，他就趁女友熟睡之際，悄悄翻身下床走出陽台，翻牆進入搭訕女子住的房間，看該女已熟睡，便放手染指拈辱，由於過程中莊男漸趨大膽、動作越來越大，與小晴同床的友人陳女察覺棉被騷動不斷因此驚醒尖叫，色男立即拉上褲子落荒而逃，二女受此驚嚇抱著痛哭，並請民宿老闆報警，全案因此曝光。

被害人酒後睡夢中遭到色男指侵得逞，事發後得知詳情當場崩潰，還因此出現重度憂鬱症狀，案發色男坦承犯案，並付給被害人一筆錢取得和解，另花蓮地院法官，依入侵住宅、乘機性交等罪判處被告2年徒刑、緩刑5年，期間交付保護管束，另還須向社區或公益團體提供120小時之義務勞動服務。

(中時電子報)