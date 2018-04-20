年輕人看到日薪900就閃 磁磚師傅怒批「沒付我學費還敢嫌」

2018年04月20日 00:02 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

年輕師傅抱怨一堆年輕學徒看到900元就跑了 (圖／翻攝自爆怨公社)

學徒的行情到底是多少？一名年輕磁磚師傅在臉書「爆怨公社」PO文抱怨，說現在許多年輕人明明說想要學習技術，但一聽到日薪900元後轉頭就走，讓他氣炸，痛批年輕人草莓，引起兩派論戰。

這位28歲的年輕師傅抱怨，一堆說想學技術的聽到日薪900就跑了，來學技術沒繳學費就不錯了，給薪水還被嫌少，繳學費給學校對未來有幫助嗎？強調學徒在他眼裡就是這個價格，如果900還肯來，就表示真的想學技術，如果一切都OK，過一個月都能調升到1000~1200。他更說未來不出10年，自己的技術價值必定翻倍，要這些年輕人別來「搶飯碗」。

網友則分成兩派，有人認為師傅說的沒錯，痛罵現在年輕人不學好，技術都還沒學到就只想要錢，更說自己以前出來當學徒時才拿4、500元，「現在年輕人都不懂得惜福」、「只會抱怨卻不出勞力」。但也有不少人認為原PO根本「慣老闆」思維，反批原PO：「10多年前的環境與條件還放到現代來用」，「想當初怎樣怎樣...不就是我們最討厭聽到的，想不到一個比我年輕的師傅會講這種話」、「說想當年，那當年物價房價多少怎麼不提？」、「現在資訊透明化，年輕人也聰明了，當然不會傻傻給你坑」、「繳學費給學校怎麼了嗎？我從學校學到很多啊」，更有人說許多師傅都把技術捏著不教，就是想利用這些「學徒」當長期廉價勞工。

(中時電子報)