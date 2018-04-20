就是不念書！同學靠作弊上建中後...下場讓人跌破眼鏡

2018年04月20日 00:04 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

考試靠作弊，就算沒被發現，對於自己的將來也是只有壞處，因為靠著作弊踏上不屬於自己的戰場，只會讓自己過得更痛苦，不過一位同學卻因為自己一時「不小心」的作弊，意外翻轉自己人生。

網友在論壇「Meteor」提到，自己有位朋友，頭腦雖然好，但就是不愛念書，喜歡的科目上課認真聽，馬上就會懂，但不喜歡的老師怎麼勸，不念就是不念，導致自己的成績呈現兩極化，國文、數學都是滿分，英文只有個位數。

這位同學在大考的時候，卻「不經意」作弊了，原PO說據同學的講法，考英文的時候他也是早早放棄，沒想到前方應試同學的答案卷卻露了出來，坐在後座的他看得一清二楚，於是陷入了要不要抄答案的兩難，最後敗給內心的小惡魔，還是把答案都抄了下來。

成績公布那天，這位同學的英文分數奇佳，加上其他科目本就很強，就這樣意外考上建中，但同學為此開始悶悶不樂，深怕自己靠作弊到建中後，成績會跟不上周遭而露餡，為此還瘦了5公斤。

原PO說也因為如此，意外激發出這位天才同學的潛能，同學開始認真念書，就連以前假日會一起出去遊玩、打球，到現在他只會回：「沒空，我要念書！」，但也因此成績始終保持在全校前30，現在甚至已經在準備台大的錄取面試。

網友打趣說，考試會場的左鄰右舍很重要 (示意圖／本報資料照)

原PO回想起來，不得不感慨說，要不是那次意外作弊，他同學可能就真的隨便念一所高中，然後繼續屌而啷噹過日子，假日就跟他出門打球、鬼混，而不會像現在這樣如此認真，當上了學霸，還準備要進台大了。

網友看到則是笑說：「所以現在作弊也不全是壞的」、「我就是沒作弊才會只念學店」、「不公平，我前面的是監考老師...」、「這告訴我們，大考的時候左鄰右舍是誰很重要」、「作弊雖然可恥，但他事後的態度值得嘉許」。

(中時電子報)