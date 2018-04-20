獨立50週年 史王在蔡總統宣布改國名：將國名還給人民

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蔡英文總統台灣時間19日出席我非洲友邦史瓦濟蘭獨立50周年、國王恩史瓦帝三世50歲生日「雙50大典」。恩史瓦帝三世致詞時表示，「史瓦濟蘭(Swaziland)」是由英國人訂下的國名，若獨立要有真正的意涵，將我們的國名還給國人的時間到了」，並當蔡總統面前，宣佈史瓦濟蘭改名為「KINGDOM OF ESWATINI」；語畢，全場史國人民，立即響起掌聲並歡呼。

此外，恩史瓦帝三世致詞時也脫稿表示，「畢竟聯合國缺了一員，就不是完整的聯合國」；他說，台灣在史國發展中扮演重要夥伴角色，與史國人民分享對於國家發展的視野，期待史國在台灣協助下，一起成為第一世界一員。他也強調，台灣對國際社會做了很多事，卻還被聯合國排除在外，史瓦濟蘭會持續呼籲聯合國，接受台灣成為成員國。

恩史瓦帝三世致詞時提到，史瓦濟蘭改名的過程已經遲到太久了，尤其是在看到其他國家獨立後，紛紛以當地化的名字作為國名。他今天要很榮幸地宣布，在50、50這個歷史性的一天，他將把國家改名為「KINGDOM OF ESWATINI」。

恩史瓦帝三世表示， 史國教育普及率已達到97%，並且力抗包括愛滋病在內的各種疾病，在2022國家發展策略願景下，國家將持續提升；而雖然史國是一個小國家，但是，他們不但在世界上與各國保持友好關係，例如加入聯合國、大英國協、非洲聯盟、南部非洲發展共同體、南部非洲關稅聯盟，而且也在上述組織扮演重要角色。

(中時 )

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