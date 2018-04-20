改募兵制 技術團缺人手 總統：那怎麼辦呢？

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中時

總統蔡英文台北時間19日參觀駐史瓦濟蘭技術團。隨團出訪的民進黨立委王定宇問到，制度改變後，不會再有替代役男，該怎麼辦？技術團首席計畫經理葉長青無奈表示，「要想辦法多招募志工。」總統思考一下說，「那怎麼辦呢？我看要來想一想」

對於在此辛苦的替代役男，總統看了左右兩側，一個是外交部長吳釗燮、一個是前任外交部長李大維，主動提到，「這個部長，一個前任、一個現任，我會好好跟他們談一談，待遇稍微調整一下。」全場鼓掌。

總統參訪技術團，心情非常好說，「這麼快就輪到我致詞？你們大家有什麼問題？」立委王定宇詢問技術團，「目前替代役男在這裡佔很大比例，但制度改變後，已經沒有替代役男，你們怎麼辦？」

葉長青無奈表示，要想辦法多招募志工。隨後總統說，「外交部可以討論，那我們想想，要怎麼辦呢？」

總統說，若以總統角度來看，她是非常非常高興台灣能在這麼遠的地方，替我們友邦國家，可以做這麼多的事，但人力真的不多，但在這裡工作，應該有蠻大成就感。

總統說，「我也吃了你們的番薯、火龍果，真的比台灣還要好吃，這裡因為天氣關係，溫差大，本來就會比台灣好吃。」

看到替代役男離鄉背井，總統相當不捨說，「這個部長，一個前任、一個現任，我會好好跟他們談一談，待遇稍微調整一下。」全場大笑、鼓掌；李大維馬上說，這裡有外交委員會委員。

王定宇馬上回應，「一毛都不會砍。」

總統耳尖，立刻接話，「不是砍的問題，是他們想再加預算的問題。」

王定宇表示，「那就請行政單位先列出來。」

這段對話，引來全場又笑。

聊完天後，總統這時突然發現，翻翻幕僚幫她預先準備的致詞稿說，「我今天講的跟稿子完全不一樣。」

(中時 )

民進黨一句話合理化吳茂昆行為 …

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