金正恩座機老舊難飛遠 最有可能地點是...

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中時電子報

美國總統川普和北韓領導人金正恩可能進行歷史性峰會，消息傳出，是全世界注目的焦點，川普也表態透露目前考慮5個峰會地點。專家分析，金正恩的座機老舊，恐無法遠行，認為可能地點是蒙古國，因為蒙古國自認是亞洲瑞士。

金正恩自2011年接班掌權後，據悉沒搭機出過國。專家表示，知道他有一架座機，但那是架老舊飛機。沒人確切知道還能不能飛，連出訪中國大陸他也是搭專屬列車。金正恩的交通問題增添這次不確定性峰會的政治複雜度。

照理說，中立如瑞典或瑞士是川金會的理想地點。兩國都和美國與北韓維持外交關係，並暗示願協助川金會。不過到瑞士或瑞典，得搭飛機。專家認為金正恩不會搭商務客機去。

至於離北韓最近的美國領土夏威夷或關島，幾乎肯定要落地加油或借來一架飛機。部分韓國專家表示，這樣有損尊嚴，金正恩不會接受。

朝鮮半島上有兩個可能地點。一處是非軍事區板門店「和平之家」另一個是平壤，不過這讓川普處於不利的協商立場，不符合川普的風格，這選項肯定不讓美國同意。

中國大陸因為川普和北京的關係起起伏伏，尋求中國協助安排這類歷史峰會，可能會讓美國不滿，何況金正恩和中國關係也還不明朗。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)美韓研究所（US-Korea Institute）資深研究員威特（Joel S. Wit）說：「至少政治上，各方最能接受的地點是蒙古國首都烏蘭巴托，因為蒙古國自認是亞洲瑞士。」而蒙古國已表態願意作東，在首都烏蘭巴托舉行川金會。

(中時電子報)

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