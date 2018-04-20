新航與勝安航空宣布將與斐濟航空進行航班聯營

友善列印
工商

新加坡航空、勝安航空與斐濟航空宣布三方已完成簽署航班聯營協議，將以新加坡為樞紐，提供亞洲與歐洲的十個航點與斐濟之間更方便的航班銜接。

根據此一協議，新航與勝安航空的旅客將可搭乘斐濟航空往返新加坡與楠迪（Nadi）的直飛航班，也包括斐濟航空自2018年4月4日起推出的每週第三個航班。旅客們也可以利用往返楠迪與斐濟首府蘇瓦市（Suva）、拉巴薩（Labasa）與薩武薩武（Savusavu）等三個斐濟國內航點的聯營航班。

另一方面，斐濟航空的旅客也將得以利用新航與勝安航空營運的航班，前往位於中國、德國、日本、南韓、泰國與英國的航點。

新航市場規劃資深副總裁陳凱平表示：「我們很高興能與斐濟航空達成新的協議，將美麗的斐濟航點納入新航與勝安航空的航班聯營網路，而這也是我們持續擴展觸角以提供旅客更多旅遊選項的另一個實例。」

斐濟航空董事總經理兼執行長Andre Viljoen表示：「我們很開心能與新航及勝安航空簽署此一航班聯營協議；藉此得以利用新航集團的全球銷售網路，大幅增加我們在亞洲與歐洲的足跡，而其中某些城市更是首次出現在斐濟航空的飛航網路中。我們有信心此一航班聯營協議，可以讓更多的國際旅客體驗到斐濟乃至於整個南太平洋地區的風光美景。」

(工商 )

奇美推節能循環扇 現買冷氣送4選… 青年返鄉惹花草！接棒全國最大杜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。