青年返鄉惹花草！接棒全國最大杜鵑產地

2018年04月20日 05:35 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

青年花農返鄉！接棒全國最大杜鵑產地。（新北市農業局提供）

美麗杜鵑花盛開，背後有更多動人的故事！一群青年花農為了故鄉更美好！台灣九成人工植栽杜鵑花皆來自於新北市金山及萬里區，金萬杜鵑苗不但產量大，品質更是全台最好!除了坐擁地利，此區更有曾獲「神農獎」與造園類「百大產銷班」花農，地靈人傑造就杜鵑產業蓬勃發展。近年陸續有優秀青農回鄉接棒，像嚴慶榮與曾聖雄兩位後起之秀，在新北市政府農業局與金山地區農會協助下，便逐漸拓展出屬於自己的杜鵑事業版圖。

新北市政府積極鼓勵青年從農，除提供各式專業培訓及行銷推廣等各類輔導，也與農會合作，補助農友生產資材與機具，降低從農門檻。嚴慶榮原從事珠寶設計鑄造工作，2002年因逢事業低潮，且雙親年邁難以負擔苗圃工作，便回鄉加入務農行列。

嚴慶榮表示，剛回鄉時常受到長輩閒話，認為年輕人不應該務農，加上他想轉型改以袋苗培育，投入不少成本購置資材設施，身心壓力都非常龐大。幸好他堅持不懈，也遇到不少願意支持他的同業前輩，加上農業局與農會協助，至今杜鵑苗年銷量已破75萬株，苗圃也從原來2分地擴展到2.4公頃。

曾聖雄則是學平面設計出身，原本對務農非常排斥，約8年前在轉換工作的過渡期回鄉，見母親因年邁行動不便，仍獨自勉力維持苗圃營運，起初只打算短暫幫忙，沒想到深受這些花草植物吸引，一頭栽進了這個產業。曾聖雄表示，自己開始投入後，才發現務農的不易與偉大；歷經幾年跌跌撞撞，終於造就這1、2年的穩定產出，他也開始朝植物雕塑等加值方向發展。藉由參加農業局或農會舉辦的各種栽培研習課程，也提升生產技術，希望未來能有機會讓民眾認識不同品種的杜鵑，台灣有很多值得介紹的原生杜鵑，他會逐步蒐集、復育！

農業局長李玟表示，為鼓勵青年從農，新北市政府以農業五環「返轉農學堂」、「見賢實習」、「天使募集」、「銷售通路」、「代代相傳」為施政方針，進行跨局處合作，吸引青年與新農民加入農業。嚴慶榮與曾聖雄可說是新世代花農典範，憑恃不屈意志加上創新思維，傳承金萬地區歷史悠久的杜鵑產業精神，未來必能將「金萬杜鵑鄉」更加發揚光大。也歡迎更多有志之士成為新農民、加入新北市青年農民聯誼會，獲得全台最好的農業輔導資源！

(中時電子報)