亞洲6國專家推公共服務！唐鳳團隊分享報稅系統再設計

2018年04月20日 05:51 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

科技化時代，公共服務也能有更便利、貼近人心的方式！邁入21世紀後，亞洲是全球關注的焦點，不論是政治、經濟、文化與社會都面臨快速且巨大的變革，在此背景底下，人民對於政府公共服務效率與創新有著更高的期待，因此需要有一個平台來分享彼此經驗與理念，強化不同地域與領域間的交流合作，共同開啟亞洲公共服務導入設計的世代。

2018 亞洲公共服務設計聯盟(PSDA, Asian Public Service Design Alliance)會議第一次籌備大會，在台北松菸舉行，集結台灣、香港、日本、泰國、韓國、新加坡等亞洲6國服務設計與創意領域專家共聚一堂，揭開亞洲服務設計合作的新頁！其中數位政委唐鳳所領軍的團隊也分享報稅系統再設計，盼用新科技、新企劃讓人類生活更美好！

PSDA聯盟第一次籌備會議於台北松山文創園區舉行，由台灣創意設計中心宋同正執行長與林鑫保副執行長、台大智活中心劉佩玲主任、行政院公共數位創新空間張芳睿專案顧問、國際服務設計網絡台灣分會葉碩暉共同創辦人兼代表人、5% Design Actiont創辦人楊振甫博士、泰國創意設計中心總監Pichit Verankabutra、泰國服務設計專家-G Lab Jett Pisate Virangkabutra執行長、香港設計中心行政總裁Edmund Lee(利德裕)、日本CONCENT長谷川敦士社長、新加坡國立大學Lee Jung Joo助理教授及韓國國民大學Kim Sung Woo教授等國際組織及服務專家出席。

會議上午由行政院政務委員唐鳳開場致詞，張芳睿顧問以五月即將上線的全新報稅系統為例，分享台灣以開放政府經驗，不斷做跨領域的嘗試，運用數位技術的協助與多方利害關係人協作(multi-stakeholder collaboration)，創造政府部門與公共社群的對話，建立政府與民間的互信，並導入服務設計的使用者觀點與整體、系統性思考，於開放政府中實踐公共服務創新。

此外，其他專家也分享公部門導入服務設計的案例，香港、泰國與日本提出政府導入設計思考於公部門之經驗，韓國則分享民間的設計行動與創新議題挑戰，新加坡政府更以行政機關高層需赴d-school受訓，積極推動公共服務設計的發展，希望透過本次PSDA聯盟第一次的跨國籌備會議，從不同的歷史發展與城市治理脈絡中，探討解決方法的策略與路徑，並期待在未來能夠進一步凝聚共識、建立價值，落實亞洲發展服務設計導入公共部門的國際共作平台。

(中時電子報)