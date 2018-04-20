揭！買機票4省錢秘訣 千萬別在這時刻訂..

2018年04月20日 06:44 中時電子報 陳舒秦

工作太辛苦，上班族總喜歡安排旅遊來調劑身心，但怎樣買機票才最省？機票研究應用程式Hopper分析即時機票查詢資料，找出下列旅客預訂機票最常犯的錯誤，告訴你在什麼時機買最好，更提醒民眾千萬別再若在離出發不到一個月訂票，這時票價是最貴的！

1.錯誤時間訂票

最常見錯誤之一以為提早訂機票最省，儘管航班提前11個月開始售票，Hopper表示，旅客不會在起飛前超過150天拿到便宜折扣票價，因為航空公司對最初機票定價保守，消費者要耐心等待。另一方面，也不能太晚訂票，如果在離出發不到一個月訂票，票價肯定讓你多付。

2.沒有搜尋比價

Hopper數據顯示，三分之二的機票價格會在原來搜尋24小時內下降。所以在點擊「購買」(buy)前，搜尋出發日前後並用盡所有選項尋找最低票價，設定票價提示(price alert)，以助比價。大多國航空公司允許在訂票24小時內免費取消，若已訂票，隔天發現有更便宜票價，可利用這項服務可幫你省錢。

3.行程缺乏彈性

買票前，別確定旅遊日期而未研究票價，可能會付更多錢。旅客所犯最大錯誤之一，就是只在預選日期搜尋航班。搭機日期有彈性，可讓旅客省錢，若不須在特定日期離開，搜尋預定日期前後三天票價。Hopper指出，周五航班通常比最便宜的周二貴20%。旅館周末較貴，例如周六貴4%。

4.在訂旅館前先訂機票。根據Hopper研究，最佳旅館房價通常能在出發前二至三個月內找到，但在出發前90天內，機票仍可能降價。因此可考慮先訂房，再買機票。

(中時電子報)