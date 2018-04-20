川普放寬常規武器轉讓 擴大國防業務銷售

2018年04月20日 08:58 中時 江靜玲

美國總統簽署今天簽署了了一份國家安全備忘錄，批准新常規武器轉讓（CAＴ）政策，以及寬鬆美國製無人機系統（UAS）出口計劃，以期擴大美國國防工業，創造就業機會。

白宮19日發布聲明指出，當美國的夥伴能夠使用美國製造的系統防禦自我與跟美國的共同利益，美國的工業可在更公平環境中競爭時，美國更安全。川普總統簽署了一份國家安全備忘錄，批准新的常規武器轉讓（CAT）政策，並制定一項美國製造的無人機系統（UAS）出口的新政策。

白宮稱為，新常規武器轉讓政策，反映了川普國家安全戰略的優先事項，並提供了一個框架。根據這個框架，美國政府機構將審查和評估擬議的武器轉讓，批准美國公司的商業軍售。

川普政府的新美製無人機出口政策，則在於取代2015年制定的過度限制性政策。聲明中說，2015年的政策阻礙美國公司向美國盟友和合作夥伴提供關鍵性的軍事能力。

白宮強調，這些更新政策反映川普政府通過加強與美國盟友和合作夥伴的力量實現和平，擴大美國工業，創造美國就業機會，並推進美國國家安全利益的承諾。

針對這些新政策，美國相關部門將在60天內公布細節。

白宮國家貿易委員會主席納瓦洛在背景說明會上表示，川普總統認為經濟安全是國家安全。考量國家利益、經濟安全、外交政策，美國必須保護並擴大國防技術資源與國防工業基礎需要，擴大市場，創造就業和出口收入。

納瓦諾說，儘管美國在無人機系統技術居領先地位，過去因受限於海外武器銷售，讓包括中國在內的競爭對手，在這個未來10年每年規模將超過500億美元的市場，搶得先機。

(中時 )