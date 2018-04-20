4月20日三報頭版要聞

三報頭條要聞

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎中國時報

繼418軍演之後！大陸軍機再度繞台

蔡英文總統出訪非洲期間，大陸除舉行針對性強的418軍演外，大陸軍機也接連兩天遠海長訓。更特別的是，大陸以往從不曾在當日發布軍機遠海長訓新聞，昨天大陸空軍卻罕見主動證實，並用「繞島巡航」此一針對性用語；同時，國台辦發言人馬曉光也抨擊台獨，強調不要低估大陸捍衛國家主權與領土完整的堅定決心和堅強能力。

政院通過《糾纏行為防制法》草案！愛恨勾勾纏 最重判刑3年

恐怖跟蹤案件頻傳，未來將有法可管！行政院會昨通過《糾纏行為防制法》草案將送立法院審議，待法案三讀通過後，糾纏行為視情節輕重，可分四階段處置，並可處1萬～10萬罰鍰；再犯者可由法院核發防制令；違反防制令處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。刑事局依人口數預估，台灣每年可能有4000至5000件糾纏行為。

業者嗆民進黨不倒 經濟不會好

高雄近年景氣低迷、人才外流，一家高級會館長期請不到員工，更不堪業績虧損，3月底停業，老闆鄭東元認為民進黨執政20年搞垮高雄，氣憤於會館外掛出「民進黨不倒、經濟不會好」看板，在綠營支持者較多的高雄街頭顯得格外醒目。

◎工商時報

台積Q2展望比預期差

由於智慧型手機市場疲弱，加密貨幣挖礦市場的不確定性升高，加上新台幣兌美元匯率升值，台積電估計，以新台幣計算的第二季合併營收將介於2,277.6～2,306.8億元之間，較上季下滑7.0～8.2％，低於市場預期。台積電同時將全年營收成長目標，由年初預估的10～15％下修至10％。

留財 上市審查８周變６周

由於智慧型手機市場疲弱，加密貨幣挖礦市場的不確定性升高，加上新台幣兌美元匯率升值，台積電估計，以新台幣計算的第二季合併營收將介於2,277.6～2,306.8億元之間，較上季下滑7.0～8.2％，低於市場預期。台積電同時將全年營收成長目標，由年初預估的10～15％下修至10％。

每日一吵 大陸商務部：高通與恩智浦聯姻 恐不利市場競爭

美國日前對中興通訊祭出7年禁售令，嚴重打擊中國通訊業，但也面臨中國強硬的回應。中國商務部昨（19）日表示，高通併恩智浦案可能會對市場產生負面影響，初步認定高通方案難以解決相關問題，已要求其撤回重新提交。

◎旺報

美國封殺中興通訊！反擊美箝制 陸強攻高端設備

美國封殺中興通訊，讓中國決定拉高創新技術發展的層級。就在美國對中興發出出口禁令後，包括大陸國家發改委隨即發布通知，表示將加速「發展重大技術裝備」產業，尤其對於具重大技術突破的高端設備，不僅給予強力的資本支援，必要時，更不惜啟動大陸國企的兼併重組，分析人士指出，大陸發力推動重大技術裝備業，其鎖定高科技領域的意味相當濃厚，也揭露了大陸掙脫美國技術箝制，已開始行動。

中興的痛 或激發大陸產業深改

中興通訊被美國祭出長達7年的封殺令，讓大陸一夜之間驚覺技術操之於他人之手的危險，幾乎已到了動搖國本的地步。這幾天，從大陸各部委對此事的反應，可以看出有關部門對此事的確存在強烈危機感。從大陸針對「重大技術裝備」產業加大扶持力道，可以看出大陸中央未來或將深化創新技術產業的發展，果真如此，「失之東隅，收之桑榆」，中興被美封殺事件或將激起大陸另一波產業深化改革。

美向WTO遞件 願與陸磋商關稅

中美貿易戰至今雙方尚未展開正式談判，美國日前向世界貿易組織（WTO）表達了和中國磋商的意願，中國世界貿易組織研究會副會長霍建國指出，雖然美國表達了願意與中國進行磋商的態度，但這並不意味著美國「服軟」（認輸），而是希望通過多種途徑在中美貿易談判中獲得更多籌碼。

(中時電子報)

亞洲6國專家推公共服務！唐鳳團… 泰有哏 ！內湖泰菜新餐廳 「阿凡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。