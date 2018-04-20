4月20日三報頭版要聞

2018年04月20日 07:18 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

蔡英文總統出訪非洲期間，大陸除舉行針對性強的418軍演外，大陸軍機也接連兩天遠海長訓。更特別的是，大陸以往從不曾在當日發布軍機遠海長訓新聞，昨天大陸空軍卻罕見主動證實，並用「繞島巡航」此一針對性用語；同時，國台辦發言人馬曉光也抨擊台獨，強調不要低估大陸捍衛國家主權與領土完整的堅定決心和堅強能力。

恐怖跟蹤案件頻傳，未來將有法可管！行政院會昨通過《糾纏行為防制法》草案將送立法院審議，待法案三讀通過後，糾纏行為視情節輕重，可分四階段處置，並可處1萬～10萬罰鍰；再犯者可由法院核發防制令；違反防制令處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。刑事局依人口數預估，台灣每年可能有4000至5000件糾纏行為。

高雄近年景氣低迷、人才外流，一家高級會館長期請不到員工，更不堪業績虧損，3月底停業，老闆鄭東元認為民進黨執政20年搞垮高雄，氣憤於會館外掛出「民進黨不倒、經濟不會好」看板，在綠營支持者較多的高雄街頭顯得格外醒目。

◎工商時報

由於智慧型手機市場疲弱，加密貨幣挖礦市場的不確定性升高，加上新台幣兌美元匯率升值，台積電估計，以新台幣計算的第二季合併營收將介於2,277.6～2,306.8億元之間，較上季下滑7.0～8.2％，低於市場預期。台積電同時將全年營收成長目標，由年初預估的10～15％下修至10％。

由於智慧型手機市場疲弱，加密貨幣挖礦市場的不確定性升高，加上新台幣兌美元匯率升值，台積電估計，以新台幣計算的第二季合併營收將介於2,277.6～2,306.8億元之間，較上季下滑7.0～8.2％，低於市場預期。台積電同時將全年營收成長目標，由年初預估的10～15％下修至10％。

美國日前對中興通訊祭出7年禁售令，嚴重打擊中國通訊業，但也面臨中國強硬的回應。中國商務部昨（19）日表示，高通併恩智浦案可能會對市場產生負面影響，初步認定高通方案難以解決相關問題，已要求其撤回重新提交。

◎旺報

美國封殺中興通訊，讓中國決定拉高創新技術發展的層級。就在美國對中興發出出口禁令後，包括大陸國家發改委隨即發布通知，表示將加速「發展重大技術裝備」產業，尤其對於具重大技術突破的高端設備，不僅給予強力的資本支援，必要時，更不惜啟動大陸國企的兼併重組，分析人士指出，大陸發力推動重大技術裝備業，其鎖定高科技領域的意味相當濃厚，也揭露了大陸掙脫美國技術箝制，已開始行動。

中興通訊被美國祭出長達7年的封殺令，讓大陸一夜之間驚覺技術操之於他人之手的危險，幾乎已到了動搖國本的地步。這幾天，從大陸各部委對此事的反應，可以看出有關部門對此事的確存在強烈危機感。從大陸針對「重大技術裝備」產業加大扶持力道，可以看出大陸中央未來或將深化創新技術產業的發展，果真如此，「失之東隅，收之桑榆」，中興被美封殺事件或將激起大陸另一波產業深化改革。

中美貿易戰至今雙方尚未展開正式談判，美國日前向世界貿易組織（WTO）表達了和中國磋商的意願，中國世界貿易組織研究會副會長霍建國指出，雖然美國表達了願意與中國進行磋商的態度，但這並不意味著美國「服軟」（認輸），而是希望通過多種途徑在中美貿易談判中獲得更多籌碼。

(中時電子報)