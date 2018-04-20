泰有哏 ！內湖泰菜新餐廳 「阿凡達炒飯」誘客

2018年04月20日 07:31 工商 姚舜

〈Thai Bar泰八〉菜單上有不少泰式創意料理與Bar Food，用羅旺子醬提味的〈泰北豬肉鍋巴〉就可用手輕鬆取食。（圖／姚舜攝）

用紫蘇梅醬為香煎鮭魚提味，並與新鮮奇異果等水果搭配呈盤的〈梅鮭！梅鮭！我愛你〉，是一道清爽開胃的泰式創意菜餚。（圖／姚舜攝）

從街頭小吃型的館子到五星飯店內的皇室理，台灣外食餐飲市場中泰國菜餐廳一家接一家的開，使得原本就很擁擠的市場變得更擁擠了。為了擴大經營版圖，原本旗下即有〈泰集〉泰式料理餐廳的醴酪餐飲公司再創〈泰八 Thai Bar〉新品牌，並搶進台北新開的內湖Citylink設店開賣。

〈Thai Bar泰八〉有一大吧台由專人負責調製飲料與冰甜品。(圖／姚舜攝)

〈Thai Bar泰八〉廚師每天會準備至少6種不同的小菜，且無限供應全部可讓客人到飽。（圖／姚舜攝）

用澳洲牛板腱部位煎烤的〈叢林烤牛肉〉，可以沾著魚露、檸檬汁、乾辣椒與蒜泥混製的醬汁提味，一份訂價390元。（圖／姚舜攝）

為與市場同業區隔，更為迎合內湖商圈中產上班族與家庭客層外食需求，〈泰八 Thai Bar〉廚藝團隊除將泰式Street Food華麗變身為時尚現代的Bar Food，並以泰菜多元辛香料研發了許多市場首創的泰式創意菜餚，而最重要的是，這些菜餚的價位都很平價且親民。

「小確幸、CP值當道！」，醴酪餐飲執行長林哲永點出了時下多數消費者在選擇用餐去處時的喜好。雖然，不少飯店與餐飲業投資者與老闆普遍認為，所謂「小確幸」與「CP值」大聲疾呼：這是阻礙餐飲業進步與向上提升的最大障礙！也雖然很多資深食饕認為，一份錢一份貨，要享受真正的美食，仍必須付出一定的代價。但經濟不景氣加上餐廳愈開愈多，新品牌想在市場存活其實也愈加困難，新餐廳若不想出點「新哏」，或是變出點新花樣，很難集客。

用新鮮南瓜作盅的〈咖哩牛腩〉，可以拌飯、也可以搭配泰式蝦餅吃食。（圖／姚舜攝）

每份只要280元的〈阿凡達炒飯〉，是用泰國香米浸泡蝶豆花汁後，再與蟹肉和蒜酥一起拌炒，藍色的米飯很吸睛。（圖／姚舜攝）

〈香蕉煎蛢〉是道地的泰國Street Food，在〈Thai Bar泰八〉每份只要價120元。（圖／姚舜攝）

「小菜吃到飽」就是〈Thai Bar 泰八〉泰式料理餐廳，為切入市場而創造出的「新哏」。每天都會推出6至8樣的這些小菜，其實跟中菜館子通常放在櫃子上或冷藏冰箱裡供人自助取食的盆頭小菜差不多概念，只是不管是〈涼拌黑木耳〉或〈泰式醃漬小番茄〉，這些小菜都無限供應讓客人吃到飽。一碟一碟的看似成本不高，但如果真碰到了大胃王或是客人卯起拚命要求加點，對餐廳而言也是不小的負擔。

從科技業轉戰餐飲業的林哲永洞悉市場生態，他認為餐廳如果沒有一些「獨特的亮點與賣點」，很難得到消費者青睞。他與經營團隊觀察到，台北外食市場的泰菜餐廳雖愈開愈多，但實際比對菜單內容，各家菜式其實「只有小異，實則大同」。因此醴酪這回新創泰菜品牌〈Thai Bar 泰八〉，他決定從結合店裝設計以「泰式餐飲館」的定位切市場，空間挑高、寬敞明亮的新廳，不僅規畫設計有多種不同形式用餐區，還有吧檯由專人負責酒水飲料，菜單上更有許多泰式創意料理和Bar Food，讓人耳目一新。

〈泰北豬肉鍋巴〉就是一道Bar Food，豬後腿絞肉用了魚露、辣椒、蠔油並加了羅望子醬拌炒後，可以拌飯享用，也可以放在隨菜所附的鍋巴上用手取食，「一菜雙饗」，正時時下多數人追求的CP值。

繽紛多彩的〈摩摩喳喳〉有多種配料可以增艷。(圖／姚舜攝)

位在台北內湖Citylink二樓的〈Thai Bar泰八〉泰式料理餐廳，裝潢時尚現代、挑高空間明亮寬敞。（圖／姚舜攝）

〈Thai Bar泰八〉店內有不同的用餐區，且裝潢設計時尚現代。(圖／姚舜攝)

因為有意積極爭取家庭客與年輕客層的青睞，〈Thai Bar 泰八〉走薄利路線，餐價訂得平實，中午以〈綠咖哩雞〉或〈泰式烤雞腿〉等主菜，搭配〈女婿炸蛋〉或〈泰式炸餛飩〉而出的午餐套餐，則一套訂價自188元起，說來真的實惠。這樣的價位，應該有機會將原本只去街邊小館吃泰菜的消費者「吸」過來。

也因為要吸引年輕人，〈Thai Bar 泰八〉廚藝團隊設計的創意泰菜，也搭上了「視覺系」列車，舉凡：騰雲駕霧出菜上桌的〈泰式酸辣煎干貝〉、用新鮮南瓜盅盛裝的〈泰式黃咖哩牛腩〉，以及藍紫色的〈阿凡達炒飯〉，都是很適合「餵手機」的「打卡菜」，而且這些菜的口味也都辛香甜酸交織，很下飯！

(工商 )