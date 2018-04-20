曝「這句話」榮登惹火記者冠軍 名嘴：難揮發媒體權力

2018年04月20日 07:48 中時電子報 蘇士亨

資深媒體人羅友志，日前坦承在「打老虎」事件中猛攻周錫瑋，導致民調直直落，讓他懊悔至今十多年，但他後悔事情非此一件，昔日採訪被某分局長壓下來時，看見家屬失落的表情，只能讓他紅著眼眶頻頻道歉。

羅友志臉書全文。(圖/羅友志oo有事找友志臉書)

羅友志表示採訪多年來，「你不要報喔」這句話絕對榮登惹火記者冠軍，回想起與蔡英文出訪史瓦濟蘭，國王沒安排接送車隊，隨行人員竟恐嚇記者「你敢報，以後就不帶你來」，有次採訪一起槍擊案，當時驚傳員警開槍擊斃毒販，當下立即詢問「為什麼要打致命部位」、「嫌犯是不是線民」，當下每個員警如同驚弓之鳥般不敢回答，這時分局長便在耳邊說：「這個不要報，好不好」，正當羅友志要拒絕時，對方竟補上「你的長官為了罰單為難你，我也幫了你的忙」，這讓他礙於人情壓力收下麥克風，面對家屬淚眼婆娑詢問「記者先生，你不是說要幫我們討公道」?當下他只能紅著眼眶說「對不起」，事隔多年回想起來仍自責不已。

不過他也並非每次都會妥協，像前消防署長黃季敏救護車弊案，就為了不被踢爆拿高層施壓，當時羅友志迫於壓力妥協，不過也撂狠話「我可以放你一馬，但有一天你會後悔」，後來就因為貪污罪被判18年，這也讓羅友志有感而發，「對媒體施壓只能掩蓋一時，終究要面對問題」。

(中時電子報)