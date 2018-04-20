民進黨拚經濟最有感？洪孟楷爆這行生意會大好

總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報
立院柵欄。（資料照，王英豪攝）

昨爆出民進黨鐵票區高雄，有餐飲業者掛出「民進黨不倒，經濟不會好」的布條，讓全台民眾很有感。對此，國民黨發言人洪孟楷諷刺，民進黨拚經濟最有感的就是拒馬業者，路過立法院，看到層層蛇龍拒馬大陣仗排開，且尖刀利刺，令人看得怵目驚心！直言「民進黨不好，蛇籠拒馬生意會大好！」

洪孟楷表示高雄有餐飲業者掛出「民進黨不倒，經濟不會好」的布條，馬上讓全台民眾很有感；而路過立法院，卻看到層層蛇龍拒馬大陣仗又排開，且尖刀利刺令人看得怵目驚心！最會溝通的政府又準備用冰冷的利器來面對人民，而民進黨拚經濟最有感的就是拒馬業者，因此「民進黨不好，蛇籠拒馬生意會大好！」

而不願意溝通的政府，只會把辛苦的警察推到第一線，撕裂民眾，真的認為「聽不見就當沒發生？」越是不願意溝通，只會讓裂痕越加擴大，上次年改抗議已有不幸的意外發生，如今又拒絕面對，如果再有任何意外，洪孟楷直嗆「民進黨要負完全責任！」

看著立法院、行政院周圍被層層拒馬包圍，而且擺在路旁讓民眾經過只能與車爭道，而想起之前網路流傳笑話：「外國人來台灣稱讚台灣真有錢！因為竟然在市中心蓋監獄。」錯把總統府、國會誤認為監獄，因為外圍都是拒馬，只不過被關在裡面隔絕人民聲音的大官們，又跟坐牢有什麼差別呢？

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷 臉書

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