影》搞烏龍！他記錯出局數 送水手完成三殺

2018年04月20日 08:50 中時電子報 蔡銘仁

Evan Gattis' blunder led to one of the more bizarre triple plays you'll ever see.

pic.twitter.com/NfUb9oHQBg — Stadium (@WatchStadium) 2018年4月19日

所謂三殺守備，顧名思義是一次抓到3個出局數，在棒球場相當少見，水手今(20日)雖2比9輸給太空人時，不過卻演出一次三殺，而他們能完成這次守備，可得多虧太空人的蓋提斯(Evan Gattis)，因為他比賽比到記錯出局數，自己離開壘包，免費奉送出局數。

事件發生在4上，當時兩隊0比0平手，水手無人出局被進占一二壘，面臨失分危機；此時擔任4棒的蓋提斯上場打擊，擊出三壘方向滾地球，讓水手一口氣抓到2出局。原本太空人還是握有進攻機會，未料，人在一壘的蓋提斯以為進攻結束，慢跑準備跑回休息室。

水手三壘手凱爾希格(Kyle Seager)察覺有異，隨即大喊提醒隊友；蓋提斯發現時，他已經走到內野草皮區，宛如甕中之鱉，只能呆站在原地，被觸殺成為第3個出局數。太空人前3局打線遭封鎖，全隊僅1安打，錯過這次得分契機，無疑是虧大了。

不過，太空人隨即重振旗鼓，5上發動猛攻，無人出局攻占一三壘，靠瑞迪克(Josh Reddick)製造野選，突破僵局攻得第1分；接著2出局滿壘，艾爾圖維(Jose Altuve)揮出清壘二壘打，助太空人再添3分。

太空人單局攻得4分，此後未曾再落後，終場9比2贏球；球隊贏球，讓蓋提斯避免淪為眾矢之的，他此役4打數1安、1打點，另選到1保送。太空人先發莫頓(Charlie Morton)4下右手被強襲球擊中無礙，投7局被打3安、無失分，飆出7K，拿到先發三連勝，自責分率僅0.72。

(中時電子報)