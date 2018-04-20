獨家》俄羅斯有美食嗎？ 圓山飯店讓你吃好吃巧吃到飽

2018年04月20日 09:06 工商 姚舜

俄羅斯迷你煎餅，上有鮭魚卵和酸奶提味。(圖／姚舜攝)

高麗菜葉內捲著韃靼生牛肉和酸奶，是進化版的俄羅斯傳統美味。(圖／姚舜攝)

紅配綠的俄羅斯風味沙拉，是以甜菜根作醬汁，形色搶眼，風味甜酸交織清爽開胃。(圖／姚舜攝)

「基輔雞」是源於法國的俄羅斯名菜，COCOCO廚師將它迷你化與精緻化後呈現。(圖／姚舜攝)

俄羅斯餃子內餡有牛肉、洋蔥與甜菜根末，並用藍莓增加了甜酸風味。(圖／姚舜攝)

這是COCOCO餐廳的招牌甜點，由蛋糕和餅乾與蜂蜜果凍交疊做成，非常美味誘人。(圖／姚舜攝)

圓山飯店俄羅斯美食節，食客可以嘗到用俄國知名漫畫人物「大耳查布」設計的造型話點。(圖／姚舜攝)

圓山大飯店松鶴廳主廚蘇文進（由左至右）與 COCOCO Restaurant廚師 Shchigel Dmitrii、副主廚Roshchin Dmitrii、廚師 Dokuchaev Aleksei，以及圓山點心主廚謝明松聯手推出「俄羅斯美食節」。（圖／姚舜攝）

俄羅斯有美食嗎？我指的不是什麼〈羅宋湯〉或硬梆梆的酸麵包這類俄國傳統食物，而是指食材用料獨特、做功細膩、呈盤獨精緻的Fine Food。有嗎？俄羅斯有這類食物嗎？

有！俄羅斯有美食！而且俄國並有絕佳的Fine Dining餐廳可以和義法米其林摘星PK。上周，台北安和路的〈Orchid蘭〉餐廳就請到了入列「全球百大餐廳」排行榜的俄羅斯〈白兔〉餐廳主廚來台客座，讓台灣食饕見識了俄羅斯最當代頂級餐廳的菜餚如何魅客，今（20）天起至29日，台北圓山飯店則請來俄羅斯聖彼得堡知名餐廳 〈COCOCO Restaurant〉的廚藝團隊客座，在館內自助餐廳〈松鶴廳〉推出「2018 俄羅斯美食文化節」。

俄羅斯Fine Dining餐廳主廚接連來台獻藝，讓食饕與吃貨得以見識俄羅斯當代美食發產的盛況，也改變許多人過去認為「俄羅斯沒有美食」的錯誤印象。

俄羅斯聖彼得堡的〈Cococo〉 餐廳在俄國是以「新派俄式料理」聞名，自2012年開業至今，餐廳的廚藝團隊全力遵守Fine Food的準則烹製菜餚。該餐廳並且與俄國西北地區的農民合作，以類似契作方式將優質季節性食材引進餐廳入饌，夏季餐廳主廚運用季節根莖菜類及農作穀物為主，春季至夏季則運用新鮮香草、蔬菜和漿果等食材，每年則提供數十種外同季節性佳餚讓賓客嚐鮮。

來台炫技的〈Cococo〉 餐廳副主廚拉什.德米特裡.艾杜阿勒塔維奇（Roshchin Dmitrii）告訴我，他們家餐廳的菜餚有「勇敢創新」與「帶點實驗性」為特色，料理手法結合現代廚藝技巧，呈現傳統俄羅斯料理的全新風貌，讓新式料理喚醒世人對俄羅斯美食的認識與記憶。

〈Cococo〉是家Fine Dining餐廳，但這回該餐廳廚團來台客座，則是在圓山飯店的自助止廳出菜，看清楚了！是「吃到飽的Buffet！」，3位來自俄羅斯的大廚直喊「累死了」，但台灣食饕卻可以「吃好吃巧兼吃到飽」，吃到、賺到！

圓山飯店「俄羅斯美食節」每人900元+10%起，活動期間至松鶴餐廳消費午或晚餐，每位成人贈飲乙杯老莫斯科頂級福特加(Staraya Moskva Vodka)，每位兒童(6歲至12歲)可獲贈大耳查布造型磁鐵乙個；另外入住優惠住房專案NT$5,000(雙人)起，即贈俄羅斯娃娃乙組，飯店大廳同時規劃俄羅斯市集活動。

(工商 )