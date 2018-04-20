共軍推閩南語版「轟6K」宣傳片 宅神：真是精進！

2018年04月20日 09:03 中時電子報 張達智

大陸空軍《神威與戰神相約》宣傳片以轟6K戰鬥機為主題。（截自《神威與戰神相約》宣傳片）

大陸空軍《神威與戰神相約》宣傳片閩南語版

大陸解放軍近日動作頻頻，繼418台海實彈軍演，連日來多架軍機繞台，就連以轟6K為主題的「戰神展翅」宣傳片，也推出閩南語版，打擊台獨意味濃厚。宅神朱學恒臉書轉貼這支閩南語版「戰神」宣傳片，並讚老共真是「不斷精進」。

大陸空軍3月底推出這支以轟6K為主題的「戰神展翅」宣傳片，昨再改編推出閩南語及英語版、主題相同的《神威與戰神相約》宣傳片。閩南語版採用女聲旁白，破題第一句話就是：「大國興衰史表明，強軍是強國的標配」。

臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》從《今日海峽》轉貼這支影片並留言：「老共這幾年真是不斷精進啊，宣傳戰打到連閩南語版的轟6K介紹都出來啦」。

不過台灣網友似乎對女旁白的口音更感興趣，有人說「有捲舌的台語？」、「跟霹靂還是金光合作一下」、「發音錯了。。。。根本是國語直翻亂念」。也有網友表示，這是標準「廈門腔」，台語讀音和閩南語已經有所不同。

此外也有網友認為，「比鬼島政府只會A錢強多了」、「至少對岸懂得變通⋯而台灣的菜小姐頭殼硬是（頂扣寇）扣憐⋯！」、「台灣嘴炮幹話政府快點開炮回去」。

(中時電子報)