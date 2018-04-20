百貨公司迎戰母親節 日本潮食來加持

2018年04月20日 09:48 中時 馮惠宜

台中大遠百店長藍卓成（右）親自到南部拜訪壽司達人魏文斌，終於在近日合作開出中部獨家櫃「東屋壽司」。（馮惠宜攝）

新光三越台中店辦「日本美食物產展」，網羅時下日本最夯的甜甜圈壽司等潮食，讓消費者不用到日本就能同步享受日式美食。（馮惠宜翻攝）

圖說：東屋壽司在台中大遠百開出中部獨家櫃，以日本新幹線點送餐系統搭配40元起的現點現做壽司吸引美食饕客。（馮惠宜攝）

甜甜圈壽司、章魚仙貝，還有干貝丼…，迎戰母親節，今年百貨業揮別韓流、哈日潮又回來了！新光三越台中店、中友百貨近日都將盛大舉行「日本美食物產展」引進兼具視覺與美味的日本潮食，而台中大遠百則是引進採日本新幹線壽司送餐系統的「東屋壽司」，就是希望大人小孩都來拍照兼買單。

離母親節不到半個月，在上一波紅紅火火購物節、化妝品大戰後，全省百貨店新光三越台中中港店即日起到5月2日在10F天空劇場舉行大型「日本美食物產展」，網羅時下日本最夯的潮食，如誠食堂章魚仙貝、金太郎的迷你大阪燒、萬福堂炒麵麵包、貝樂屋干貝丼，還有曾創下每日熱銷一萬個Petite Merveille一口起司蛋糕，100元起跳的視覺系平民美食，可望讓消費者拿起手機拍不停。

無獨有偶，中友百貨26日起也在C棟13F國際大廳開展為期11天的日本美食展，引進40多家廠商，包括初次登場：包含日本頂級牛丼、札幌拉麵人氣老店、秋田米飯糰…等等，現場也特別裝飾滿滿櫻花、燈籠營造出日本初夏夜風情。

同業祭出日本美食節，台中大遠百則引進採日本新幹線點送餐系統的「東屋壽司」，號稱是迴轉壽司升級版的日本新幹線壽司近年在日本大為風行，透過桌上IPAD點餐、師父接單後現點現做，再將餐點送上餐盤以軌道驅動方式送到餐桌，讓用餐更有趣。

位台中大遠百11樓的「東屋壽司」11坪的用餐環境，設置28席，並以6米長的軌道貫穿，是白手起家的壽司達人魏文斌給自己40歲的里程碑，除引進日本原汁原味的設備，也將日式料理結合台灣在地食材，開發出高CP值的餐點，試賣以來經常客朋滿座，每到用餐時刻甚至要排隊1小時才能入座。

(中時 )