慶祝國王50大壽 我友邦史瓦濟蘭要改名為.....

2018年04月20日 09:27 中時電子報 李靖棠

據德國之聲（DW）報導，我國總統蔡英文目前以慶祝國王恩史瓦蒂三世（Mswati III）50歲大壽名義，正出訪非洲友邦史瓦濟蘭。除昨日購機案傳聞外，昨晚還傳出這個南部非洲的內陸小國，有意將現有國名變更，藉此除去過往殖民的痕跡。國王恩史瓦蒂三世宣布，將把現有國名史瓦濟蘭王國（Swaziland），改變為以當地語言拼寫的「Kingdom of eSwatini」（史瓦帝尼）。

恩史瓦蒂三世在慶典上表示，現有的「史瓦濟蘭」，是當年英國殖民者留下、定下的國名，目前改名是還給人民一個真正屬於我們的國名。事實上，當年非洲各國獨立後，大多數國家選擇變更原先歐洲殖民母國所賦予的名字，例如原名羅德西亞（Rhodesia）的辛巴威（Zimbabwe），但在1968年獨立的史瓦濟蘭，卻選擇保留舊名為國名。

史瓦濟蘭王室成員盛裝打扮。（圖/中央社）

由於英文拼名太類似瑞士，被外界暱稱為「非洲瑞士」的史瓦濟蘭，是非洲最後一個君主專制國家。現任國王恩史瓦蒂三世是第二代，於1986年登基，擁有11名王妃。屬於內陸國家的史瓦濟蘭，國土為南非共和國及莫三比克所包圍，與南非關係極為重要，對外立場屬於中立國家。史瓦濟蘭自獨立起，就與我國建交至今，兩國外交關係始終相當牢固，多位總統出訪都曾前往拜訪，並給予經濟、工業和醫療相對落後的史國大量援助。

(中時電子報)